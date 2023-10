Muzea, kino, teatr, zabytkowy rynek, a teraz także nowa galeria sztuki… w Manufakturze w Łodzi można spędzać czas, zażywając kultury. Jesienią pojawiła się nowa propozycja, która powinna przypaść do gustu przede wszystkim koneserom obrazów – w budynku zabytkowej elektrowni, gdzie działa restauracja Manuarte, otwarto galerię sztuki.

W budynku zabytkowej elektrowni, gdzie działa restauracja Manuarte, otwarto galerię sztuki. fot. mat. pras.

Manuarte. Restauracja Agustina Egurroli galerią sztuki

Położony w samym centrum Manufaktury budynek zabytkowej elektrowni to siedziba Manuarte, czyli przestrzeni artystyczno-rozrywkowej inspirowanej miłością do Kuby. Wnętrza pełne hawańskiego temperamentu kryją: koktajl bar, restaurację z karaibską kuchnią, salę VIP, przestrzeń klubową, sezonowy ogródek przed budynkiem, a teraz także… galerię sztuki. Dyrektorem artystycznym tego miejsca jest popularny tancerz i choreograf Agustin Egurrola.

Misją galerii jest wspieranie i promowanie nieodkrytych talentów kubańskiej sceny artystycznej. W obliczu wyjątkowo trudnych warunków panujących na Kubie, wielu twórców musi rezygnować ze swojej pasji, aby zapewnić sobie i swoim rodzinom środki do życia. To właśnie dla nich powstała galeria sztuki Manuarte. Projekt powstał z inicjatywy Agustina Egurroli, który sam pochodzi z Kuby i doskonale rozumie, jakie trudności i wyzwania stoją przed artystami w jego ojczyźnie. Agustin chce pomóc tym ludziom, umożliwiając im sprzedaż dzieł w galerii sztuki. Dzięki temu będą mogli kontynuować swoją twórczość i żyć z niej.



- Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie oryginalna, kubańska sztuka jest wszędzie, gdzie sięga wzrok. To miejsce jest przepełnione kubańską energią, kolorami i niezwykłymi historiami pisanymi przez życie na Kubie, a wszystko to zamknięte na płótnach obrazów, które można zobaczyć oraz zakupić w naszej Galerii. kubańscy malarze, których wspieramy i promujemy to nie tylko wybitni (choć jeszcze nieznani) artyści, ale też wspaniali ludzie, często doświadczeni przez los. Misją nas wszystkich, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, powinno być wspieranie tych osób, tak by ich sztuka i kultura nigdy nie umarła - mówi Barbara Olszewska z Galerii Manuarte.

Otwarcie galerii sztuki Manuarte zainaugrowano wernisażem zatytułowanym „Kobiety z kwiatami” kubańskiego artysty młodego pokolenia – Franka Elia Gonzalesa Martineza, który na co dzień podgląda życie ulic Hawany, dokumentując ludzkie troski i emocje. Jego prace stały się inspiracją do powstania galerii sztuki. Podczas wernisażu można było zobaczyć wyjątkowe portrety kobiet. Zgromadzeni goście zostali także oprowadzani po galerii przez Agustina Egurrolę, który opowiedział o inspiracjach i przesłaniu sztuki prezentowanej w przestrzeni Manuarte.

Galeria sztuki Manuarte dołączyła do grona znakomitych miejsc kulturalnych na terenie łódzkiego kompleksu, takich jak: Teatr Mały, Muzeum Fabryki, Muzeum Sztuki MS2 czy Muzeum Miasta Łodzi, co doskonale pokazuje, że kultura wysoka jest ważnym punktem oferty Manufaktury.