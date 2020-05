Restauratorzy z Rzymu: katastrofalne perspektywy dla branży

“Perspektywy są katastrofalne” - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali oni o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.