Retail Institute: najwyższy czas, by rząd udzielił branży handlowej silnego wsparcia

Od stycznia do 18 października 2020 roku włącznie, 140 centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute odnotowało 28,5 proc. spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 r. Od maja do połowy września obserwowaliśmy stopniowy, powolny powrót klientów na zakupy w galeriach handlowych. Jednak ostatni wzrost zachorowań na COVID-19, wprowadzone nowe ograniczenia i restrykcje oraz tzw. godziny dla seniorów, spowodowały spadki frekwencji w galeriach. W okresie od 12 do 18 października 2020 roku, tydzień do tygodnia, w monitorowanej przez Instytut grupie obiektów są to spadki o 4,4 proc. Eksperci z Retail Institute otrzymują sygnały, iż w bieżącym tygodniu frekwencja w obiektach znacząco spada.

- Spadki frekwencji budzą ogromne niepokoje, tak po stronie najemców jak i wynajmujących. Ogłoszony dziś w Czechach ponowny lockdown, ograniczający działalność galerii handlowych, dodatkowo je podsyca. Ponownie wchodzimy w etap silnych turbulencji, dlatego tak ważne w następnych godzinach i dniach będą sprawne działania rządu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, wypracowanie korzystnych rozwiązań w branży retail, między najemcami i wynajmującymi, jest skuteczny wówczas, gdy obie strony prowadzą dialog, aby dopasować tworzone rozwiązania do specyfiki poszczególnych branż, a nawet lokalizacji. W tej branży uniwersalne, odgórne rozwiązania dla wszystkich nie są skuteczne - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Zdaniem RI wprowadzenie niedziel handlowych pozwoli na rozłożenie ruchu klientów z sześciu na siedem dni tygodnia, a tym samym ułatwi zachowanie społecznego dystansu podczas zakupów. Jest to szczególnie istotne w okresie przedświątecznych zakupów i późniejszych okresach, aby firmy mogły wejść ponownie na ścieżkę umożliwiającą im odpracowanie strat.

