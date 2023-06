Brytyjski dyskont Poundland należący do Pepco Group, przyspiesza wprowadzanie do większej liczby sklepów oferty produktów spożywczych, w tym chłodzonej i mrożonej żywności, świeżych owoców i warzyw, a także piw, win i napojów spirytusowych.

Więcej żywności w ofercie Poundland; fot. materiały prasowe / Grupa Pepco

Zmiana asortymentu w dyskontach Grupy Pepco

Gigant dyskontowy powiedział, że posunięcie to jeszcze bardziej wzmacnia jego "rewolucję asortymentową, która miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat", ponieważ dodaje zupełnie nowe kategorie, aby zaoferować klientom alternatywę dla supermarketów.

Żywność i napoje w ofercie Poundland

W miesiącach letnich mrożona i schłodzona żywność trafi do 24 kolejnych sklepów w Wielkiej Brytanii, zwiększając całkowitą liczbę sklepów oferujących asortyment do ponad 570.

Coraz więcej sklepów otrzymuje również gamę piw, win i alkoholi, a Poundland wprowadził już najlepiej sprzedające się trunki do 16 sklepów, a do jesieni planuje zwiększyć liczbę do 40 kolejnych.

Poundland dodaje również świeże owoce i warzywa do większej liczby sklepów, a banany, jabłka, marchewki i owoce miękkie są już dostępne w ponad 400 sklepach i dołączą do kolejnych 50 w lipcu.

Dyrektor ds. handlu detalicznego w Poundland, Darren Kay, powiedziała: "Po cichu poszerzamy naszą ofertę dla klientów, dzień po dniu i sklep po sklepie(...) Niezależnie od tego, czy jest to Poundland przy głównej ulicy, w centrum handlowym czy w parku handlowym, inwestujemy w nasze sklepy i asortyment, aby stały się prawdziwymi miejscami docelowymi dla naszych klientów – a wszystko to z niesamowitą wartością, którą obiecujemy".

Grupa Pepco - jakie maki do niej należą?

W bieżącym roku finansowym firma otworzyła 33 sklepy, a do końca września planuje otworzyć ponad 50 w ramach programu ekspansji detalicznej.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z silnych sieci detalicznych, tzn. Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa Pepco ma obecnie ponad 4000 sklepów w 20 krajach i zatrudnia ok. 43 000 osób.

