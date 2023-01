Od stycznia 2023 roku prawa konsumentów są lepiej chronione niż wcześniej. To m.in. zasługa implementacji kilku unijnych dyrektyw, takich jak Omnibus, Towarowa i Cyfrowa.

Rewolucja w obsłudze klienta. 3 kluczowe zmiany, fot. shutterstock

Od 1 stycznia 2023 roku weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów, które m.in. dostosowują normy prawne chroniące klientów sklepów do szybko rozwijającego się świata cyfrowego. Oto wybrane trzy zmiany, które jeszcze mocniej niż dotychczas zabezpieczają prawa kupujących.

1. Transparentne informacje o obniżkach cen

- W reakcji na zjawisko podwyższania ceny towarów lub usług przed wprowadzeniem promocji, zdecydowano się na wprowadzenie regulacji prawnej, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek prezentowania obok obniżonej ceny konkretnej ceny wyjściowej - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby.

Podkreśla, że przedsiębiorca będzie zobowiązany zweryfikować, jaka była najniższa cena towarów lub usług objętych promocją w okresie 30 dni przed dniem poinformowania o obniżeniu ceny. Niezbędne stanie się zatem odpowiednie archiwizowanie przez przedsiębiorców cen każdego towaru lub usługi, by mogli wywiązać się z nowego obowiązku.

2. Weryfikowane opinie konsumentów

- Od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, musi zamieścić przy nich informację, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali lub nabyli dany produkt. Pojęcie produktu trzeba przy tym rozumieć szeroko, ponieważ obejmuje ono: rzeczy, usługi, treści cyfrowe oraz usługi cyfrowe - tłumaczy Witold Chomiczewski.

- Zgodnie z nowymi przepisami nieuczciwą praktyką rynkową stanie się twierdzenie przez przedsiębiorcę, że opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić czy opinie pochodzą od tych konsumentów - podaje Witold Chomiczewski.

- Nieuczciwą praktyka rynkową będzie także zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów. W takich sytuacjach konsument będzie miał prawo żądania m.in. odszkodowania, a także zaniechania określonej praktyki przez przedsiębiorcę - informuje prawnik.

3. Nowe zasady reklamacji

Jak informuje UOKiK, zmieni się nazewnictwo: zamiast „rękojmi” będziemy mieć „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.

Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do dwóch lat terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak dotychczas – przez dwa lata od wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych został wydłużony do sześciu lat.

