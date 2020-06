Robert Krzak, EY: Netto umiejscawia się w górnej części tabeli ekstraklasy handlowej

- Przejęcie i integracja sieci HIT od grupy Dohle, za strategiczną cenę, wprowadzenie Tesco Club Card, błyskawiczne i szerokie wprowadzenie marki własnej Tesco w postaci „store brandu" z różnym pozycjonowaniem - począwszy od kolokwialnie zwanych „pasiaków" czyli Tesco Value, przejęcie sieci Leader Price, to kamienie milowe w rozwoju handlu w Polsce i rozwoju Tesco w naszym kraju - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Krzak, niezależny ekspert EY, sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

- Po Dohle z Hitem, Casino z Leader Price and Geant, holenderskim Aholdzie, belgijskiej GB Group ze sklepami GLOBI, firmach niemieckich: REWE, EDEKA, Plus, austriackich: Billa i Julius MEINL czy norweskim REITAN Group, kolejny międzynarodowy gracz opuszcza Polskę - dodaje.

- Zakończenie działalności Tesco w Polsce było od pewnego czasu oczekiwane, a z samej sieci wychodziły raczej polityczne komunikaty na temat jej przyszłości. Można się było spodziewać, że po zamknięciu transakcji w Azji i wycofaniu się z Tajlandii i Malezji, Tesco wróci do tematu rynku polskiego - komentuje Robert Krzak.

- Od końca obecności Tesco w Polsce dzielą nas już tylko formalności związane ze zgodami odpowiednich organów kontrolnych. Szkoda, że gracz z taką historią w Polsce wycofuje się z tego rynku - mówi ekspert EY.

Zaznacza, że trzeba pogratulować Netto dealu. - Netto rozwijało się spokojnie, nie spektakularnie. Ta transakcja, jednakże spektakularna, umiejscawia Netto w górnej części tabeli ekstraklasy handlowej w Polsce. Myślę, że Netto będzie pracowało nad swoim konceptem 3.0 tak, by dostosować go do znacznie większych powierzchni handlowych, jakie przejmie od Tesco - uważa Robert Krzak.

- Wśród dyskontów sytuacja wydaje się krystalizować z wyrazistą obecnością trzech leaderów: Biedronki, Lidla i Netto, co w oczywisty sposób stawia w innej sytuacji działającą w Polsce w ograniczonej skali firmę Aldi. Rozwój organiczny nie pozwoli Aldi dogonić leaderów segmentu dyskontów - tłumaczy.

- Wycofanie się Tesco, to również zmiana liczby graczy w segmencie hipermarketów, w którym pozostaną Carrefour, Auchan i Kaufland z nieco mniejszymi formatami kompaktowymi. Taki rozwój jest naturalny, a zbyt duża liczba graczy detalicznych w Polsce po raz kolejny się zmniejsza - dodaje.

- Dla większości międzynarodowych firm handlowych nasz kraj przestał być eldorado, a założenie biznesowe : idziemy tam, bo inni też idą, skończył się dla niektórych bolesną porażką. Na przełomie lat 90 i 2000 w branży mówiło się w Europie, że ten kto wygra w Polsce jest w stanie wygrać wszędzie. Czas pokaże na ile było to prorocze spojrzenie - podsumowuje Robert Krzak.