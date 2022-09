Robert Lewandowski współpracuje z Lidlem. Sieć rozdaje "talenciaki"

Autor: oprac. OW

Data: 30-08-2022, 15:25

5 września rusza akcja lojalnościowa sieci Lidl Polska pt. „Szkoły pełne talentów”. W akcję zaangażowali się Anna i Robert Lewandowscy.

Lidl z akcją rozwijającą talenty dzieci. Fot. materiały prasowe

Lidl z akcją rozwijającą talenty dzieci

Akcja ma na celu wsparcie uczniów polskich szkół w odkrywaniu i rozwijaniu swoich pasji. Od 5 września br. klienci sklepów Lidl Polska będą otrzymywać Talenciaki – specjalne vouchery. Na stronie lidl.pl/szkoly przekażą je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną wymienione zebrane talenciaki.

Nagród są dziesiątki: zaczynając od piłek, a kończąc na zaawansowanym sprzęcie multimedialnym. Dzięki temu każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Najnowszy projekt Lidl Polska ma odmienić na lepsze nie tylko warunki, w których uczą się miliony polskich dzieci, ale przede wszystkim ich przyszłość.

Każdy talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Wyniki losowań można śledzić na lidl.pl/szkoly.

Beneficjentami kampanii są publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Placówki te wsparte przez klientów sieci Lidl otrzymują nagrody. Są to przedmioty materialne możliwe do zamówienia przez placówki oświatowe poprzez platformę, po uzyskaniu odpowiedniej liczby zarejestrowanych przez klientów talenciaków, które można znaleźć na stronie lidl.pl/Szkoly lub w katalogu nagród, tj. liście nagród istniejącej w danym dniu w formie pisemnej.

Katalog nagród zostanie wysłany pocztą do wszystkich uprawnionych placówek oświatowych przed rozpoczęciem kampanii.

Anna i Robert Lewandowscy w kampanii Lidla

Ambasadorami akcji są Anna i Robert Lewandowscy, którzy podkreślają, że ta kampanią jest bliska ich stylowi myślenia oraz działania.

- Cel akcji jest nam bardzo bliski. Zdajemy sobie sprawę, jakie to jest ważne w kontekście przyszłego pokolenia. Dzieci mają swoje pasje i chcą je rozwijać, dlatego tak ważne jest dobre wyposażenie szkół. Ale równie ważne jest, by rodzice nie przenosili swoich marzeń na dzieci - mówi Robert Lewandowski.

- Gdy byłem dzieckiem, największą przyjemność w szkole sprawiała mi przerwa w lekcjach i granie w piłkę. Ale uczyłem się dobrze, przynosiłem świadectwa z czerwonym paskiem. Moi rodzice byli nauczycielami, więc wiedziałem, że moje oceny powinny być na wysokim poziomie, ponieważ szkoła daje możliwość rozwoju. Oprócz sportu lubiłem też geografię i historię - opowiada piłkarz.

Zdaniem Anny i Roberta Lewandowskich każde dziecko ma talent. - Nie mamy tu na myśli konkretnej dyscypliny. Wierzymy, że dzięki pomocy i wsparciu, dzieci mogą znaleźć to, w czym są dobre. Sami pamiętamy, jak byliśmy młodzi i jak nas wspierały różne osoby, w tym trenerzy - podkreślają.

- My realizujemy swoje marzenia poprzez pasje. Warto robić to z otwartym sercem i z wielką przyjemnością. Wiemy jak ważne jest również to, żeby być dobrym przykładem, zachęcać dzieci, ale też i dorosłych, do treningów - tłumaczy Anna Lewandowska.

Akcja „Szkoły pełne talentów” rozpocznie się w poniedziałek 5 września i potrwa przez 10 tygodni. W kampanii wykorzystano wiele środków komunikacji – radio, telewizję, social media oraz komunikację outdoorową. Za zakup mediów odpowiada agencja Havas Media. Akcja została przygotowana przy współpracy z agencją TCC. Za komunikację kreatywną kampanii odpowiada agencja GPD.