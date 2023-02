Karol Okrasa w Kuchni Lidla ugościł popularyzatora kuchni, dziennikarza kulinarnego i smakosza – Roberta Makłowicza. Obaj skupili się na przygotowaniu śniadania z wykorzystaniem jajek.

Robert Makłowicz i Karol Okrasa wspólnie w Kuchni Lidla

Jajka w chmurkach, czyli puszyste białka z lejącym się żółtkiem i dodatkiem łososia gravlax, czy składany omlet w stylu francuskim z pieczarkami i aromatycznym serem gruyère? Tym razem Karol Okrasa w Kuchni Lidla ugościł popularyzatora kuchni, dziennikarza kulinarnego i smakosza – Roberta Makłowicza.

Obaj skupili się na przygotowaniu śniadania z wykorzystaniem jajek, czego efekty można zobaczyć na kanale Kuchni Lidla. Poza dwoma pysznymi przepisami, Robert Makłowicz przedstawił przepis na „jajka w szklance.”

Rady Roberta Makłowicza

- Jeśli chcemy ocenić konsystencję łososia i gravlaxa, to po pierwsze ważnie jest, jakiej konsystencji jest to mięso. Ono nie może być niezwykle wilgotne, nie może być mokre, nie może być maziowate. Musi być zwarte i błyszczące. I mimo, że ryba leżała w marynacie płynnej dość długi czas, to ono powinno być suche – radzi Robert Makłowicz.

