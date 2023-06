Robert oraz Anna Lewandowscy zostali ambasadorami kampanii edukacyjno-inspiracyjnej Lidl Polska „Zadbajmy o siebie”. W tym tygodniu w ramach kampanii sieć sklepów zachęca do podjęcia aktywności fizycznej i prezentuje nowego, darmowego e-booka ze zdrowymi przepisami.

Robert oraz Anna Lewandowscy zostali ambasadorami kampanii Lidl Polska. / fot. PAP/ Revierfoto

Robert i Anna Lewandowscy oraz Lidl Polska zachęcają do aktywnego spędzania czasu

W nową kampanię Lidl Polska zaangażowanych jest wiele osób: ambasadorowie –Robert i Anna Lewandowscy, a także eksperci z różnych dziedzin: dietetyczka Dominika Hatala, psycholożka Magdalena Chorzewska oraz trener Jakub Głąb. W każdym tygodniu sieć proponuje produkty, które wspierają Polaków w lepszym odżywaniu.

Współczesne czasy sprzyjają siedzącemu trybowi życia: praca przy komputerze, jazda samochodem czy rozrywka przy ekranie telefonu to tylko niektóre z czynności, które mogą odbić się na naszym zdrowiu. Aby zrobić pierwszy krok w kierunku zmiany, Lidl Polska wraz z ekspertami zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

W najnowszej odsłonie kampanii trener z teamu Anny Lewandowskiej, Jakub Głąb, przekonuje, że nie trzeba wiele, aby uchronić się przed konsekwencjami siedzącego trybu życia. Nawet minimalna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze ciało oraz samopoczucie. Przykładowo, 30-minutowy spacer pozwala spalić ok. 100-120 kcal, a proste ćwiczenia (odbijanie piłki, rzuty, wyskoki czy przebieżki) pobudzają do pracy układ krążenia i aktywizują mięśnie.

Hasło „Zadbajmy o siebie” nie odnosi się jednak wyłącznie do podejmowania aktywności fizycznej – w ramach kampanii Lidl Polska promuje również zbilansowaną dietę. W tym tygodniu sieć zachęca do tego, by podejść kreatywnie do grillowania i wrzucić na ruszt pyszne, zdrowe warzywa. Idealnie sprawdzą się tu pomidory, które do soboty, 10 czerwca, oferowane są aż 40% taniej z aplikacją Lidl Plus.

Darmowy e-book, przy którym pracowały między innymi twórczyni kulinarna i prowadząca Kuchnię Lidla Kinga Paruzel oraz dietetyczka Dominika Hatala, jest dostępny na stronie internetowej Lidla.

