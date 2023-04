W ramach wielkanocnej oferty w sklepie internetowym Lidl.pl, od poniedziałku do niedzieli, 3-9 kwietnia, kupując to niezwykle przydatne i wielofunkcyjne urządzenie, będzie można zaoszczędzić łącznie aż 180 zł. W ofercie dostępne są również nowe akcesoria, które poszerzają funkcjonalność robota.

Monsieur Cuisine Connect w Lidlu/ fot. mat. prasowe

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cousine Connet marki Silvercrest cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów sieci Lidl Polska. To inteligentne urządzenie, dzięki 3 automatycznym programom: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażenia, skraca czas przyrządzania posiłków. Jego obsługa jest na tyle prosta i intuicyjna, że do wielkanocnego gotowania można zaprosić dzieci i spędzać wspólnie czas.

Monsieur Couisine Connect - o robocie

Robot Monsieur Couisine Connect, o mocy 1100 W i regulacji temperatury w zakresie od 37°C do 130°C, to użyteczny pomocnik w każdej kuchni. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu oraz modułowi WI-FI, można obsługiwać go za pomocą specjalnej aplikacji na telefon. Natomiast za pośrednictwem dużego, 7- calowego ekranu, o wysokiej rozdzielczości, użytkownik ma dostęp do bazy ponad 500 darmowych przepisów z instrukcjami video „krok-po-kroku”. Przyrządzanie potraw stanie się łatwiejsze także za sprawą 99-minutowego timera. W zestawie z robotem sprzedawane są liczne akcesoria, m.in.: wkładka i nasadka do gotowania na parze, pojemnik blendera ze stali nierdzewnej, pokrywka z otworem do napełniania i miarka.

Monsieur Couisine Connect w wielkanocnej promocji

Od poniedziałku do niedzieli, 3-9 kwietnia, w sklepie online – Lidl.pl – urządzenie Monsieur Couisine Connect będzie dostępne o 100 zł taniej – za 1799 zł/ 1 zestaw! Dodatkowo klienci będą mogli skorzystać z wielkanocnego rabatu w wysokości 80 zł, przysługującego za zamówienia powyżej 500 zł.

W sklepie internetowym Lidl Polska klienci znajdą również nowe akcesoria, które poszerzają funkcjonalność robota (w wersji MC Connect i MC Smart), zapewniając jeszcze większą radość z gotowania. Są to m.in.: przystawka sokownika parowego, łopatki obrotowe czy nasadka do tarcia sera, warzyw i owoców, dostępne w ograniczonych ilościach.





[1] Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 1899 zł/1 zestaw

