Klienci doceniają roboty kuchenne i coraz częściej sięgają po tego typu produkty - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Luiza Urbańska, Biuro Prasowe Aldi.

Polacy ułatwiają sobie gotowanie. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Roboty kuchenne w ofercie Aldi

Które urządzenia wielofunkcyjne do kuchni najlepiej sprzedają się w Aldi? - Najpopularniejszy u nas produkt tego typu to Robot Kuchenny w stylu retro marki własnej Ambiano. Oprócz robota kuchennego klienci sięgają po inne urządzenia elektryczne, pomocne w kuchni takie jak: elektryczny młynek do soli i pieprzu, frytkownica na gorące powietrze, elektryczny rozdrabniacz uniwersalny, blender przenośny, czy urządzenie do popcornu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Luiza Urbańska, Biuro Prasowe Aldi.

Dodaje, że w sprzedaży w akcjach cyklicznych dostępny jest także wielofunkcyjny robot kuchenny z funkcją Wi-Fi, pozwalający przygotować potrawy krok po kroku. Cieszy się on popularnością ze względu na proporcję jakości do ceny w stosunku do innych urządzeń tego typu obecnych na rynku. Klienci mogą go nabyć także podczas czasowo organizowanych promocji.

- Tego typu produkty pojawiają się w Aldi w ofertach czasowych i nie stanowią stałego asortymentu, dlatego zainteresowanie nimi w dużej mierze zależy od ilości i rodzaju dostępnej oferty. Jednak rzeczywiście z roku na roku obserwujemy, że klienci doceniają tę kategorię i coraz częściej sięgają po takie produkty. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom staramy się poszerzać ten asortyment w naszych sklepach - tłumaczy przedstawicielka sieci.

Aldi: konsumenci ułatwiają sobie gotowanie

Zauważa, że klienci doceniają możliwości robotów kuchennych. - Niejednokrotnie są to urządzenia proste i łatwe w obsłudze, coraz częściej kompaktowe i łatwe w przechowywaniu. Obserwując trendy możemy stwierdzić, że z pewnością zmiana popularności w tym segmencie związana jest z tym, że coraz więcej Polaków gotuje z domu i wiele osób chce sobie ten proces ułatwiać, korzystając z nowoczesnych i wielofunkcyjnych rozwiązań, na przykład z funkcją Wi-Fi - mówi Luiza Urbańska.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Thermomix to manifest statusu. "Czy chcesz należeć do tego ekskluzywnego klubu?"

Aldi promuje oszczędzanie i gotowanie w domu

- Aktualnie prowadzimy kampanię "Plan na oszczędzanie w Aldi", w ramach tego projektu na stronie www.aldi.pl przedstawiamy klientom propozycję na tani i pyszny obiad, który można ugotować z produktów dostępnych w naszej sieci objętych promocją. Klient od razu może zapoznać się z dedykowanym przepisem pod proponowaną listę produktową. Cyklicznie pojawiają się nowy przepis i nowe produkty - tłumaczy.

- Zauważamy, że klienci starają się oszczędnie dysponować budżetami domowymi, z czego wynika zwiększone zainteresowanie akcjami promocyjnymi, czy zwrotem w kierunku marek własnych, które jakością dorównują top brandom, a często ich cena jest korzystniejsza. Jak wynika z naszych badań własnych, dzięki promocjom klienci ALDI tylko w 2022 roku zaoszczędzili na produktach średnio 27%, co przekłada się na kwotę ponad 104 mln zł. I mówimy tu jedynie o produktach, które były w promocji czasowej. Warto dodać, że średnio w tygodniu mamy około 237 produktów objętych promocją - informuje Luiza Urbańska.

- Dzięki obecnym w sieci "Promocjom Od Pierwszej Sztuki" konsumenci nie muszą kupować kilku opakowań danego produktu, aby skorzystać z promocyjnego rabatu, ponieważ obowiązuje on już od pierwszej sztuki. To nie tylko ukłon w stronę klienta, planowania jego budżetu, ale też działanie w duchu bliskiej nam idei Zero Waste - dodaje.

CZYTAJ TEŻ: Robert Krzak, EY: Czego możemy spodziewać się na rynku FMCG?

Aldi upowszechnia koncept zero waste

- Działamy w obszarach promujących zdrowe odżywianie, promujemy przede wszystkim koncept zero waste, który w obecnych czasach zyskuje coraz to bardziej na zaznaczeniu. Co roku organizujemy kampanię w związku z uświadamianiem Polaków, jak powinno się zarządzać w domu żywnością, aby jak najmniej jedzenia trafiało na śmieci. Powstała także dedykowana strona promująca dobre praktyki w zakresie zero waste Zero Waste: Poznaj Zasady Zero Waste i zmień swoje nawyki (aldi.pl), dzięki niej klienci mogą poznać wiele ciekawostek, jak i wskazówek w ramach niemarnowania żywności - opowiada.

- W ubiegłym roku pojawiliśmy się jako partner w programie „Tak smakuje dziękuję”, była to pierwsza taka inicjatywa branded content, w której braliśmy udział. W programie wraz z Pascalem gotowały dzieci, aby podziękować swoim najbliższym, do realizacji przepisów wykorzystywane były produkty spożywcze, które można znaleźć w naszych sklepach. Po emisji każdego odcinka na stronie www.aldi.pl pojawiały się przepisy na potrawy, które zostały przyrządzone przez najmłodszych - podsumowuje Luiza Urbańska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl