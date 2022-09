Rocznie w Polsce marnujemy 4,8 mln ton jedzenia m.in. przez nieprzestrzeganie etykiety. Dziś w dobrym tonie jest o tym przypomnieć, ponieważ 29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Strat i Marnotrawstwa Żywności ONZ.

Blisko 88 mln ton żywności w UE marnuje się przez błędną interpretację oznaczeń na opakowaniach. Według raportu Banków Żywności, w Polsce aż 64% dorosłych nie wie, co tak naprawdę oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Dlatego z okazji Światowego Dnia Walki z Marnowaniem Żywności ONZ, Too Good To Go przypomina – produkty są „Często Dobre Dłużej”, niż nam się wydaje. By uniknąć faux pas, należy podążać za oznaczeniami na opakowaniach i zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”

Setki tysięcy produktów ze specjalną etykietą

Już teraz robiąc zakupy można zauważyć produkty z wyróżniającą się etykietą zaprojektowaną przez Too Good To Go, która krok po kroku instruuje jak ocenić przydatność do spożycia.

O ile kiedyś konsumpcja produktów po terminie budziła szereg wątpliwości i kojarzyła się z problemami żołądkowymi, teraz zaczynamy dostrzegać, że jedzenie jest “Często Dobre Dłużej”. Już na ponad 140 ulubionych produktach Polaków umieściliśmy specjalne piktogramy „Często Dobre Dłużej: Popatrz, Powąchaj, Posmakuj”, zachęcające do korzystania ze swoich zmysłów, aby ocenić czy produkt dalej nadaje się do spożycia. To rewolucja, do której przyłączyło się wielu producentów żywności. Cel jest jeden - nie marnować! - mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go w Polsce.

Wege Siostry biorą udział w akcji “Często Dobre Dłużej” od samego początku.

Jesteśmy firmą roślinną i wszystkie działania poprawiające świadomość ekologiczną są dla nas niezwykle ważne. Too Good To Go edukuje na temat dat ważności na bardzo szeroką skalę i robi to świetnie! Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tej kampanii i wspólnie działać na rzecz ograniczania marnowania żywności - Magdalena i Zuzanna Rzymanek, Wege Siostry.

- Dołączając do kampanii „Często Dobre Dłużej” pragniemy wspierać polskich konsumentów w rozsądnym podejmowaniu decyzji zakupowych oraz umiejętnym zarządzaniu zasobami domowej spiżarni. W Jamar wierzymy, że łącząc siły możemy realnie wpłynąć na zminimalizowanie ilości marnowanego jedzenia, a co za tym idzie wspólnie, pozytywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw - mówi Natasza Więch, Kierownik działu Marketingu Jamar.

Na zmianę etykiety zdecydowało się już 26 firm działających w Polsce m.in. Danone, Winiary, Frosta, Auchan, Kaufland, Soligrano, Herbapol, Pan Pomidor, Wege Siostry. Od wielu miesięcy na wybranych produktach widnieją charakterystyczne oznaczenia stworzone przez Too Good To Go. Łącznie wyprodukowano ich już setki tysięcy! Wszystko po to, by ułatwić konsumentom przyswojenie zasad etykiety i ocalić wciąż dobrą żywność przed zmarnowaniem. Bo ratowanie jedzenia jest w dobrym, i smacznym, tonie!

Kampania Too Good To Go “Często Dobre Dłużej” obejmuje już 11 europejskich rynków.

