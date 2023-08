– Staramy się utrzymywać konkurencyjne ceny, mając nadzieję, że propozycja IKEA Food – zarówno pod względem oferty żywieniowej, jak i cenowej, zachęci więcej osób do odwiedzania naszych sklepów i bardziej zrównoważonych wyborów – mówi Krzysztof Hernik, Lider ds. Komercyjnych w IKEA Food, w IKEA Retail Polska.

IKEA Food jest jedną z największych na świecie sieci gastronomicznych, z ponad 700 milionami klientów rocznie.

Pierwsza restauracja IKEA powstała w 1960 roku w Szwecji, w sklepie IKEA w Älmhult.

W Polsce IKEA pierwszą restaurację otworzyła w sklepie w Jankach w 1993 roku. Już wtedy w ofercie IKEA Food pojawił się kultowy hot dog.

Obecnie w IKEA 20% sprzedawanych klopsików to warianty bezmięsne, podobnie sytuacja wygląda z hot dogami – prawie co piąty sprzedawany hot dog jest wegetariański.

Sieć stawia na niskie ceny żywności i promocje dla dzieci - czteroosobowa rodzina może zjeść wspólny posiłek już od 30 zł.



IKEA: Roślinna strategia

Anna Wrona: IKEA wprowadziła niedawno nowego roślinnego hot doga. Jak ważna jest żywność roślinna dla sieci?

Krzysztof Hernik, Lider ds. Komercyjnych w IKEA Food, w IKEA Retail Polska: Żywność roślinna jest niezwykle istotna dla IKEA. Od lat dokładamy największych starań, aby oferta gastronomiczna była różnorodna i odpowiadała na szerokie potrzeby i preferencje żywieniowe naszych klientów. A te z roku na rok zmieniają się, potwierdzając, że kupujący coraz chętniej sięgają po bardziej zrównoważone i ekologiczne opcje żywieniowe. Wprowadzenie roślinnych odpowiedników naszych kultowych pozycji, między innymi klopsików i hot doga, było odpowiedzią IKEA na rosnące zainteresowanie żywnością roślinną. Warto jednak dodać, że po produkty pochodzenia roślinnego sięgają nie tylko fleksitarianie, wegetarianie czy weganie, ale także ci, którzy nie chcą na stałe zrezygnować z mięsa, lecz od czasu do czasu jedynie ograniczyć jego spożywanie i spróbować innych opcji żywieniowych. Jako marka wyraziliśmy silną deklarację: chcemy, aby do 2025 roku 50% dań w naszej ofercie była pochodzenia roślinnego. To pokazuje zaangażowanie IKEA w promowanie bardziej zrównoważonej diety, której wprowadzenie wpłynie korzystnie zarówno na zdrowie naszych klientów, jak i stan środowiska naturalnego.

Jak Polska wypada w porównaniu z innymi państwami, jeżeli chodzi o zainteresowanie żywnością roślinną?

Rynek żywności w Polsce, podobnie jak w wielu krajach na świecie, już od kilku lat doświadcza wielu zmian, głównie za sprawą rosnącego z roku na rok zainteresowania żywnością roślinną. Jak wynika z badań, w 2022 roku już niemal 2/3 Polaków regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, sięgała po dania w 100% roślinne, a blisko 25% planowała zwiększyć udział żywności roślinnej w codziennej diecie. Trend ten wynika między innymi z rosnącej świadomości społeczeństwa na temat korzyści zdrowotnych i ekologicznych wynikających z diety roślinnej. Coraz więcej konsumentów przechodzi na dietę wegetariańską, wegańską lub ogranicza spożycie mięsa na rzecz produktów roślinnych, co stawia Polskę w jednym szeregu z innymi krajami, które również przejawiają podobne zainteresowanie produktami nie-mięsnymi. Obecnie w IKEA 20% sprzedawanych klopsików to warianty bezmięsne, podobnie sytuacja wygląda z hot dogami – prawie co piąty sprzedawany hot dog jest wegetariański. Teraz, gdy w lipcu nasze menu poszerzyło się o opcję 100% roślinną spodziewamy się dalszego wzrostu w stosunku do sprzedaży dań na bazie białka zwierzęcego. Pierwsze opinie klientów są pozytywne, wyrażają oni zdziwienie, że nowy roślinny hot-dog bardzo przypomina w smaku tradycyjnego, a niektórzy nawet twierdzą, że są nie do odróżnienia.

IKEA: Część gastronomiczna

Jak ważny jest cały segment food?

Część gastronomiczna jest integralną częścią IKEA. Nasza pierwsza restauracja powstała już w 1960 roku w Szwecji, w sklepie IKEA w Älmhult. Pomysł wziął się z obserwacji: ludzie opuszczają sklep w porze lunchu, aby zjeść w jednej z pobliskich restauracji lub barów, a nam zależało na tym, aby klienci sklepu pozostali z nami jak najdłużej. IKEA Food jest jedną z największych na świecie sieci gastronomicznych, z ponad 700 milionami klientów rocznie. Restauracje i kawiarnie oraz sklepiki szwedzkie, jak również kultowe bistra z hot dogami na koniec zakupów, na stałe wpisały się w krajobraz naszych sklepów i nie wyobrażam sobie, aby mogło ich zabraknąć. To właśnie te przestrzenie zapewniają klientom miejsce, w którym mogą odpocząć, zregenerować siły podczas zakupów, a przy tym zjeść smaczny posiłek lub skorzystać z menu kawiarni. Pierwszą restaurację w Polsce otworzyliśmy w sklepie IKEA w Jankach w 1993 roku i już wtedy – na początku lat 90., w ofercie IKEA Food pojawił się nasz kultowy hot dog. Na świecie w sprzedaży był chwilę wcześniej, w latach 80. Segment gastronomiczny stanowi zatem niezwykle istotny element naszej firmy. Oferta jest starannie dopasowywana do preferencji i potrzeb klientów i ich rodzin. Staramy się również na bieżąco reagować na zmieniające się trendy żywieniowe – wprowadzenie dań roślinnych do naszej oferty gastronomicznej to tylko jeden z przykładów. W IKEA, w pracy z jedzeniem kierujemy się siedmioma zasadami: niezbyt duża porcja, ale w sam raz, żywność powinna być dobra dla ludzi i dla planety, naturalna – prosta i zdrowa, jedzenie to przyjemność, którą należy dzielić z innymi, nie marnujemy i jemy więcej roślin, a mniej mięsa, a jeśli już – to tylko z dobrych źródeł.

Niskie ceny w IKEA

IKEA wprowadziła też promocję dla dzieci. Czy to element większej strategii?

Tak, wprowadzenie promocji dla dzieci to element strategii IKEA. Zależy nam na tym, aby w czasach, gdy ceny żywności ciągle rosną, móc odciążyć portfele rodzin z dziećmi, dając im możliwość zakupu posiłku dla całej rodziny w atrakcyjnej cenie. Dla przykładu: czteroosobowa rodzina może zjeść wspólny posiłek już od 30 zł. Mogą to być dwa dania z klopsikami roślinnymi po 8 szt. za 28 zł i dwie porcje z menu dziecięcego za 2 zł. Nasza oferta gastronomiczna jest naprawdę bardzo szeroka i zawiera między innymi dania sezonowe. Latem klienci mogą zamówić na przykład sałatkę z wegańskimi kawałkami o smaku wołowiny, z kaparami, jajkiem i gotowanymi ziemniakami. W Sklepiku szwedzkim IKEA również pojawiają się specjalne sezonowe produkty, np. w okresach świątecznych jest to domek z piernika, korzenne ciasteczka czy tradycyjny szwedzki napój Glögg. O nowościach w menu informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na profilach IKEA w mediach społecznościowych.

IKEA proponuje jedzenie w niskiej cenie. Czy to się opłaca?

Dostarczanie klientom jedzenia w atrakcyjnych dla nich cenach jest dla IKEA niezwykle istotne. Wynika to z naszej strategii, zgodnie z którą każdy powinien móc cieszyć się zdrową i zrównoważoną żywnością, która jednocześnie jest pyszna i przystępna cenowo. Ponieważ jedzenie jest podstawą większości codziennych czynności, demokratyzacja zdrowej, naturalnej i bardziej zrównoważonej żywności jest jednym ze sposobów na urzeczywistnienie wizji IKEA - tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Zależy nam na tym, aby gwarantować kupującym jakościowe i różnorodne posiłki, które spełnią ich oczekiwania i zapewnią pozytywne doświadczenia. Z tego też względu chcemy ułatwić naszym klientom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów na co dzień. Przykładowo, tradycyjny hot dog mięsny w naszym bistro kosztuje 3,50 zł, roślinny 3 zł, a wege 2,50 zł. Klientom posiadającym kartę IKEA Family serwujemy kawę i herbatę - za 1 zł. Staramy się utrzymywać konkurencyjne ceny, mając nadzieję, że propozycja IKEA Food – zarówno pod względem oferty żywieniowej, jak i cenowej, zachęci więcej osób do odwiedzania naszych sklepów i bardziej zrównoważonych wyborów.

