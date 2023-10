Handel

Rok darmowych zakupów. Znany dyskont świętuje urodziny nietypową akcją

Autor: oprac. JS

Data: 02-10-2023, 14:17

Aktualizacja: 02-10-2023, 14:20

Netto Polska obchodzi swoje 28. urodziny! Z tej okazji sieć sklepów przygotowała wyjątowe promocje. Co więcej, klienci dyskontu mogą wziąć udział w urodzinowym konkursie, w którym do wygrania są bony na roczne zakupy w sklepach Netto! Urodzinowe oferty obowiązują od 2 do 11 października.

Netto świętuje 28. urodziny. Z tej okazji sieć wprowadza duże promocje i oferuje rok darmowych zakupów! / fot. Shutterstock