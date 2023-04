Aramco może sięgnąć po stacje paliw w Polsce, jeśli pojawi się ku temu okazja - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor ds. analiz rynku paliw Krzysztof Romaniuk. Zaznaczył, że najlepsze marże uzyskuje się posiadając cały łańcuch dostaw, czyli produkcję, sprzedaż hurtową i sprzedaż detaliczną.

Aramco może sięgnąć po stacje paliw w Polsce; fot. unsplash.com

Dyrektor ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) Krzysztof Romaniuk zapytany został przez PAP, jak zmieni się polski rynek paliwowy po pojawieniu się na nim saudyjskiego potentata naftowo-paliwowego Saudi Aramco.

"Jest to podmiot, który jest znaczącym graczem światowym, mało tego, z dosyć istotnym głosem, jeśli chodzi o to, co w Rafinerii Gdańskiej będzie się działo. Więc można spodziewać się, że decyzje będą dwojakie: mogą zadecydować o dalszym rozwoju Rafinerii Gdańskiej albo też mogą zdecydować o zwiększeniu importu na własne potrzeby handlowe. W tym momencie podmiot, który wydzielił się z Lotosu staje się niezależnym i to istotnym graczem" - odpowiedział Romaniuk.

Aramco będzie współpracować z Orlenem

Jego zdaniem Aramco będzie współpracować z Orlenem. "Ale gdyby chcieli zagrać va banque to są w stanie, posiadając taką bazę i zbiorniki, które mają niedaleko w portach ARA - ściągnąć więcej towaru do Polski, tym bardziej, że będzie to częściowo ich produkt, który my dzisiaj, uzupełniając nasze zapotrzebowanie, musimy sprowadzać z Arabii" - stwierdził Romaniuk. Zaznaczył, że również inne firmy kupują olej napędowy na Bliskim Wschodzie.

Na pytanie PAP, czy Aramco Fuels Poland może ustawić się w pozycji konkurencyjnej do Orlenu, Romaniuk odpowiedział, że "teoretycznie jest taka możliwość".

"Jak to będzie dalej wyglądało trudno na razie powiedzieć. Z naszych obserwacji wynika, że mają np. troszeczkę inne ceny niż Orlen, które oferują u nas w kraju w hurcie" - powiedział. Zdaniem Romaniuka jest to już "jakieś źródło odniesienia". "Raz można kupić taniej w Orlenie raz trochę w lepszej cenie w Gdańsku, czyli w Saudi Aramco" - dodał.

"Różnice są (...) i na pewno będą też różnice w upustach cenowych dla tych większych odbiorców. Jeżeli ktoś więcej kupuje, można mu zaoferować trochę bardziej korzystne ceny. Zresztą Orlen to samo robi" - zwrócił uwagę ekspert POPiHN.

Czy Aramco będzie chciało rozwijać własną sieć paliw w Polsce?

PAP zapytała również, czy jest możliwe, że Aramco będzie chciało rozwijać własną sieć paliw w Polsce.

"Gdyby się taka okazja pojawiła, to nie jest wykluczone, że Arabowie zainwestowaliby również w tę działkę. To jest (...) duży gracz, a ponieważ zaangażował się w produkcję paliw w kraju i w dostawy tych paliw do kraju, kolejnym etapem rozwoju jest więc zakup stacji paliw, gdzie swoje paliwo będzie można sprzedać z dobrym zyskiem" - wyjaśnił Romaniuk. Podkreślił, że najlepsze marże uzyskuje się posiadając cały łańcuch dostaw, czyli produkcję, sprzedaż hurtową i sprzedaż detaliczną. "Wtedy zgarniamy wszystkie trzy marże: rafineryjną, hurtową i detaliczną" - stwierdził ekspert.

Według raportu POPiHN w 2022 r. 47,9 proc. stacji w Polsce należało do właścicieli prywatnych niezależnych od innych grup. W tej grupie 1411 stacji paliw należało do operatorów posiadających minimum 10 obiektów w swoich sieciach operujących pod jednym logo. Eksperci wskazali, że w segmencie niezależnym najlepszą dynamikę rozwoju notowała sieć MOYA, należąca do firmy ANWIM. Dobrze rozwijały się również inne sieci prywatne, jak Grupa Pieprzyk czy AVIA należąca do Unimotu.

30 listopada 2022 r. PKN Orlen poinformował, że "w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku produkcji paliw oraz rynku hurtowej sprzedaży paliw, określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku wyrażającej warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Grupą Lotos (...) w dniu 30 listopada 2022 roku spółka podpisała z Aramco Overseas Company B.V. (...) przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1 Sp. z o.o.".

"W ramach transakcji, ogłoszonej już w styczniu 2022 r., PKN Orlen utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco obejmie 30 proc. udziałów w rafinerii, 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce" - podał wtedy PKN Orlen w komunikacie.

Saudi Aramco na swojej stronie internetowej informuje, że prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V., która jest właścicielem 100 proc. udziałów Aramco Fuels Poland. W ramach fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos, Aramco Fuels Poland kupiła wydzieloną część spółki Lotos Paliwa zajmującą się hurtową sprzedażą paliw. ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V., jest też współwłaścicielem: Air BP Aramco Poland(50 proc.) i Rafinerii Gdańskiej (30 proc.).

