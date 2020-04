Rosja: liczne udogodnienia dla klientów sieci handlowych

Bułgarski rząd zobowiązał sieci handlowe do sprzedaży krajowych artykułów spożywczych

Na razie takie rozwiązania wprowadzane są głównie w Moskwie. W wielomilionowej metropolii handel internetowy jest bardzo rozwinięty, każda sieć handlowa oferuje dostawę do domu. Wraz z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi w Moskwie ograniczeniami czas oczekiwania na dostawę produktów wydłużył się, w związku z tym pojawiają się nowe usługi. Jedna z droższych sieci spożywczych oferuje dostawę w centrum Moskwy nawet w pół godziny od zamówienia.

Jednakże - jak podało Stowarzyszenie Firm Handlu Detalicznego - w ciągu pierwszego tygodnia kwietnia w mniejszych sklepach spożywczych w pobliżu domów mieszkalnych liczba klientów spadła o 20-30 proc., a w wielkich sklepach - o 40-60 proc. W tej sytuacji jedna z sieci, do której należy wiele hipermarketów w Rosji ogłosiła, że do 22 kwietnia będzie oferować klientom bezpłatne dojazdy taksówką, pod warunkiem, że wydadzą na zakupy 5 tys. rubli (ok. 280 zł). Analogiczną usługę wprowadziła kolejna sieć, również dla klientów, którzy wydadzą w sklepie określoną kwotę.

Inne rozwiązanie wprowadzają sieci spożywcze, które już wcześniej rozwijały sprzedaż bez kontaktu z klientem. Jeden z producentów, który dotąd instalował automaty na peronach kolejki miejskiej, teraz ustawi je na klatkach schodowych domów mieszkalnych w Moskwie i Petersburgu. Mieszkańcy będą mieli do wyboru około 70 produktów o krótkim terminie spożycia. Łącznie w różnych częściach Moskwy, obwodzie moskiewskim i Petersburgu stanąć ma około 70 takich automatów.

Inna sieć, która jeszcze na początku roku przygotowywała się do instalowania automatów w centrach biznesowych, teraz zmodyfikowała ten plan i skupi się na dużych domach mieszkalnych. Do końca kwietnia ustawi w Moskwie 25 automatów, w których znajdą się podstawowe produkty: chleb, napoje, sery, produkty mięsne i rybne. Opłacić zakupy będzie można przez aplikację mobilną. Obok automatów mają znaleźć się jednorazowe rękawiczki, tak aby można było ich użyć do otworzenia drzwi i zabrania towaru.