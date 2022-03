Rosja znacjonalizuje McDonald's? "To możliwe, ale tylko na krótką metę"

McDonald's ma w Rosji 850 lokali. Pamiętajmy, że nie mówimy tu o przejęciu w rozumieniu biznesowym, a o kradzieży. Jeśli McDonald's utraciłby kontrolę nad siecią, zwyczajnie nie byłby to już McD's - mówi nam Krzysztof Kaliciński, praktyk i konsultant branży gastronomicznej.

Czy wrogie przejęcie sieci McDonald's w Rosji to realny scenariusz? fot. shutterstock

McDonalds jako Wujaszek Wania. Czy to możliwe?

Po tym jak sieć McDonald's zawiesiła działalność w Rosji, pojawiają się plotki, że całość lub część lokali może zostać znacjonalizowana i otwarta ponownie pod szyldem "Wujaszka Wani". Czy to realny scenariusz?

Krzysztof Kaliciński, praktyk i konsultant branży gastronomicznej wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że teoretycznie istnieje możliwość kontynuowania działalności całej sieci w ten sposób.

- Pamiętajmy, że nie mówimy o procesach biznesowych tylko dywagujemy o nacjonalizacji dużej franczyzowej sieci. Wszystko zależy od tego, jak bardzo McDonald's w Rosji jest niezależny surowcowo (ziemniaki, mięso itp. ), a przy tej ilości lokali jest na pewno. To warunek kontynuowania działalności i utrzymania standardów, o ile o to by chodziło „nowemu właścicielowi" - mówi.

Czy Rosja ukradnie McDonald's?

Ekspert jest jednak sceptyczny wobec długofalowego powodzenia takiego przedsięwzięcia.

- McDonald's ma w Rosji 850 lokali. Pamiętamy, że nie mówimy tu o przejęciu w rozumieniu biznesowym, a o polityce. Byłaby to de facto kradzież całej firmy wraz z łańcuchem dostaw. Nawet jeśli udałoby się uruchomić ten biznes ponownie w jakimś zakresie, nie będzie mowy z czasem o utrzymaniu jakichkolwiek standardów jakościowych. Jeśli McDonald's utraciłby kontrolę nad siecią, zwyczajnie nie byłby to już McD's. Dodajmy, że byłby to potężny afront dyplomatyczny ze względu na wielkość McDonald's. To olbrzymi koncern, który jest symbolem USA i ma mocne wpływy w amerykańskiej dyplomacji, podobnie jak np. Discovery. Mogłoby to wpłynąć dodatkowo na i tak mocno napięte obecnie stosunki dyplomatyczne między Waszyngtonem a Moskwą - dodał.

Co może zrobić McDonald's, by uniknąć wrogiego przejęcia w Rosji?

Kaliciński ocenia, że w przypadku "wrogiego przejęcia" biznesu w Rosji zachodnie firmy są praktycznie bezradne ze swoimi ładami korporacyjnymi i narzędziami prawnymi, które mają do dyspozycji w demokratycznych krajach.

- Firmy dosłownie wiją się w informacjach prasowych, działaniach PR i CSR, często używając frazy, że ich biznes z tym kraju prowadzi „niezależny operator". Tylko że ten niezależny operator zależy od umowy franczyzowej. Wracając do przykładu: McDonald's nie ogłosił, że opuszcza rynek, tylko zawiesza działalność. To duża różnica zważywszy, że jednocześnie obiecuje Rosjanom wypłacanie pensji pracownikom, a z drugiej strony informuje resztę świata, że wstrzymuje operację na tym rynku. Podobnie robi wiele firm, po prostu działają na przeczekanie. PR-owy szpagat z coraz większymi naciskami ze strony konsumentów - podsumowuje nasz rozmówca.