Rosjanie bombardują ukraińskie centra handlowe

W ramach inwazji w Ukrainie wojska Władimira Putina nie oszczędzają obiektów pozbawionych znaczenia militarnego. Galerie handlowe, jeszcze kilka tygodni temu pełne klientów, dziś są ostrzeliwane rakietami, a sabotażyści podkładają w nich bomby.

Autor: AT

Data: 16-03-2022, 14:42

Tak wygląda dziś "Fabrika" w Chersoniu, jedno z największych centrów handlowych w południowej Ukrainie. fot. fb/TPM Fabrika

Poniższy tekst publikujemy za zgodą zastępcy redaktora naczelnego serwisu rau.ua Mykoły Maranczaka. RAU to ukraińska branżowa organizacja sektora handlu. Oryginalny materiał można przeczytać pod linkiem: https://rau.ua/novyni/trc-postrazhdali-agresii/

Jak informuje RAU, największe straty i zniszczenia poniosły centra handlowo-rozrywkowe na terenach czasowo okupowanych oraz w strefie działań wojennych. Rosyjscy najeźdźcy strzelają do nich, palą, rabują lub próbują przeprowadzić ataki terrorystyczne.

14 marca w wyniku ataku lotniczego zniszczone zostało m.in. centrum handlowe Lavina, znajdujące się na północno-zachodnich obrzeżach Kijowa. Otwarty w 2016 r. jeden z największych w Ukrainie obiektów handlowo-rozrywkowych o powierzchni około 130 tys. mkw. wyceniany jest na ok. 200 mln dolarów. Jak zapewnia właściciel obiektu, uszkodzenia nie są wielkie i zostaną naprawione.

lavina.jpg

Na celowniku rosyjskich najeźdźców znajdowało się również położone bliżej centrum Kijowa River Mall, gdzie 27 lutego zapobieżono atakowi terrorystycznemu. Rosyjscy sabotażyści mieli zostawić we wnętrzu obiektu plecak wypełniony materiałami wybuchowymi (patrz zdjęcie poniżej). Policja ujęła jednego z trzech zamachowców, dzięki czemu nie doszło do eksplozji.

Kijowskie galerie handlowe na celowniku

River Mall to największe centrum handlowo-rozrywkowe na lewym brzegu Dniepru w Kijowie, zlokalizowane w pobliżu stacji metra Osokorky, przy Nabrzeżu Dniprowskim. Całkowita powierzchnia kompleksu to 140 tys. metrów kwadratowych. W obiekcie znajduje się ponad 200 sklepów, z których 55 to butiki odzieżowe takich marek, jak: H&M, Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius oraz czołowi sprzedawcy mody: Hugo, Guess, Anabel Arto, MustHave, Tezenis.

rivermoll.jpg

Fabrika - najbardziej zniszczone centrum handlowe w Ukrainie

1 marca wojska rosyjskie zniszczyły największe centrum handlowe w obwodzie chersońskim i południowym obwodzie Ukrainy. W centrum "Fabrika" w Chersoniu doszło do pożaru, a kiedy strażacy przybyli na wezwanie, rosyjscy agresorzy uniemożliwili im zgaszenie budynku.

Według przewodniczącego chersońskiej rady obwodowej Ołeksandra Samoilenko okupanci spalili i doszczętnie splądrowali centrum handlowe o powierzchni 80 tys. metrów kwadratowych.

- Rosyjskie wojsko wzięło nas za bazą wojskową NATO i postanowiło nas „ocalić”. Żaden problem, bo już niedługo wszystko odbudujemy, a ulubione centrum handlowe regionu będzie jeszcze piękniejsze. Tymczasem nadal pokazujemy światu, że my, Ukraińcy, jesteśmy odważni i niesamowici. Chersoń to Ukraina! - czytamy we wpisie na stronie "Fabriki" na Facebooku.

Nie zbombardowane, a okradzione zostało za to centrum handlowe Mega Oscar w okupowanej Nowej Kachowce 11 marca. Podobno napastnicy użyli samochodu do wyważenia drzwi w pobliżu kawiarni Coffee City i włamali się do środka. Nie udało się ustalić, które sklepy ucierpiały w wyniku działań rabusiów.

Ostrzał centrum handlowego w Charkowie

Z kolei 9 marca uszkodzeniu uległ Nikolsky - jedno z największych centrów handlowych w bombardowanym od wielu dni Charkowie.

Według ratowników na dwóch piętrach oraz na dachu płonęły elementy konstrukcyjne i wykończeniowe. Powierzchnia pożaru wynosiła około 100 mkw. Dopiero o trzeciej nad ranem 10 marca pożar został ugaszony. Nie było ofiar.

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow powiedział później, że rosyjscy okupanci uszkodzili kopułę centrum handlowego poprzez ostrzał z wyrzutni rakiet Tornado. W efekcie doszło do zawalenia się wnętrza. Na szczęście nikt nie został ranny.

Galeria handlowa Nikolsky to jedno z największych centrów handlowych w Charkowie, o łącznej powierzchni 105 tys. mkw. w której znajduje się ponad 150 sklepów.