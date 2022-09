Żabka rozszerza ofertę produktów wegetariańskich i wegańskich. Pierwsza wegańska pizza marki Dr. Oetker będzie dostępna w całej sieci. Poza tym, od września w wybranych testowo sklepach Żabka w Warszawie będzie można spróbować nowych sałatek i kanapek marki własnej Le’Frog.

Żabka rozszerza ofertę produktów roślinnych /fot. mat.pras

Żabka stawia na jakość produktów

Grupa Żabka stworzyła ekosystem rozwiązań, dzięki którym zapewnia łatwy dostęp do dobrej jakości produktów, ułatwia dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych, pomagając przy tym zachować zdrową i zbilansowaną dietę. Jednym z filarów Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka jest dobre żywienie, dlatego w ofercie sieci można znaleźć pełnowartościowe dania gotowe. 79% polskich konsumentów przy wyborze żywności kieruje się właśnie jakością jedzenia i jego wpływem na zdrowie, a nie tylko ceną. Żabka poprawia skład produktów marki własnej oraz stale rozszerza ofertę produktów pochodzenia roślinnego.

Marki Le’Frog z propozycjami dla wegetarian

Od 12. września klienci blisko 140 wybranych sklepów w Warszawie mogą spróbować nowych, wegetariańskich i wegańskich dań, które uzupełniają obecną ofertę marki Le’Frog. Nowości to, Kanapka wege z Roślinnym Qurczakiem® – przygotowana na bazie pieczywa pszenno-żytniego z Roślinnym Qurczakiem®, serem wegańskim, rukolą i ogórkiem konserwowym oraz Kanapka Kozacka – na pieczywie pszennym z serem kozim twarogowym i burakiem marynowanym. Obie do końca września w promocyjnej cenie – 9,99 zł. Klienci ceniący sobie dietę roślinną mogą również zdecydować się na Sałatkę z kaszą gryczaną, dynią pieczoną i sosem musztardowo-miodowym, która kosztuje 11,99 zł. Marka Le’Frog jest również obecna w ponad 55 sklepach w Poznaniu, a od 20 września produkty marki Le’Frog będą dostępne także w wybranych sklepach Żabka we Wrocławiu.

#RoślinnieDobra Pizza

Pizza Feliciana Vegan Verdure Piccante, która miała swoją premierę pod koniec sierpnia w sieci Żabka, to pierwsza w ofercie Dr. Oetkera wegańska pizza. Powstała we współpracy z marką Violife. Ta w pełni roślinna propozycja ma cienkie przygotowane na zakwasie ciasto, pomidory, pieczarki i zieloną paprykę, które uzupełnia lekko pikantny sos pomidorowy oraz roślinna alternatywa sera Violife o smaku cheddara.

