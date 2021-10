Rosną obroty Intermarché i Bricomarché

Przez pierwsze 9 miesięcy br. obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie blisko 4 miliardów złotych (wzrost o 10,6 proc.).

14-10-2021

Grupa Muszkieterów: Rosną obroty sklepów

Przez pierwsze 9 miesięcy br. Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie ponad 6,5 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o prawie 739 milionów złotych (12,8 proc.) w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku. W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie blisko 4 miliardów złotych (wzrost o 10,6 proc.). Z kolei obroty Bricomarché wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych (wzrost o 13 proc.). Obroty like-for-like (na sklepach porównywalnych) łącznie wzrosły o prawie 11 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

– Po trudnym dla wszystkich 2020 roku widzimy mocną dynamikę wzrostu, zwłaszcza sieci Intermarché. Grupa Muszkieterów odnotowuje dobre wyniki, a nasz obrót kwartalny po pierwszych 9 miesiącach br. wyniósł 6,5 miliarda złotych, będąc jednocześnie najlepszym wynikiem w historii Grupy w Polsce. To dla nas potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek zmian, a przeprowadzane działania, w tym rozwój nowych konceptów, są efektywne i generują oczekiwane zyski – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

– W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz sytuację na rynku, stale rozwijamy kanał e-commerce zarówno poprzez inwestycje w zakresie IT, jak i wdrażanie naszych rozwiązań do zakupów online w kolejnych lokalizacjach. Chcemy, by usługi wspierające e-commerce dostępne były wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – dodaje.

Powrót do rozwoju sieci Intermarché

Obroty supermarketów spożywczych Intermarché wraz ze stacjami paliw wzrosły o 10,6 proc. i wyniosły blisko 4 miliardy złotych. Pierwsze trzy kwartały stały pod znakiem powrotu do rozwoju sieci, w tym m.in. usługi Intermarché Drive umożliwiającej klientom zamawianie produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed sklepem. Rozwiązanie jest obecnie dostępne w 54 miejscowościach w całej Polsce.

Zwiększa się także liczba sklepów sieci. Kolejny supermarket uruchomiono w Miliczu, a w nadchodzących miesiącach planowane są otwarcia w Strzelcach Opolskich oraz Bielsku-Białej. Dodatkowo w bieżącym roku w ramach Grupy Muszkieterów utworzono Fundusz Stacji Paliw Intermarché. Jest to inicjatywa oddolna, stworzona i zarządzana w całości przez franczyzobiorców Grupy Muszkieterów. Celem utworzenia Funduszu jest wsparcie rozwoju sieci handlowej Intermarché w zakresie finansowania budowy nowych stacji paliw. Ponadto Grupa Muszkieterów systematycznie wdraża w placówkach Intermarché nowy koncept Power, poszerzając tym samym ofertę produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych oraz zapewniając klientom jeszcze bardziej intuicyjny układ sklepów.

Bricomarché ze stałym wzrostem

Sieć Bricomarché odnotowała dwucyfrowy wzrost obrotów, które po trzech kwartałach br. wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych. Supermarkety Muszkieterów z kategorii „dom i ogród” również rozwijają udogodnienia z zakresu e-commerce. Na sieć Bricomatów – czyli autorskich boksów, które pozwalają na odbiór artykułów zamówionych online o dowolnej porze dnia, w tym również wielogabarytowych – składa się już 79 maszyn.

Podobnie jak w przypadku sieci spożywczej, portfolio sklepów Bricomarché stale się powiększa. Od początku 2021 roku otwarto trzy placówki: w Tomaszowie Mazowieckim, Miliczu oraz Olkuszu. Do końca roku dołączą do nich kolejne lokalizacje, w tym Olecko, Pyrzyce i Ostrowiec Świętokrzyski.

Grupa Muszkieterów oferuje ścieżkę biznesową

W związku z dalszą ekspansją, Grupa Muszkieterów oferuje swoim pracownikom specjalną ścieżkę biznesową i wspiera ich w otwarciu własnego supermarketu spod szyldu Intermarché lub Bricomarché. Program skierowany jest do osób zatrudnionych w centrali, posiadających minimum trzyletni staż pracy. Postulujący pracownicy mogą liczyć na dodatkowe benefity pozafinansowe i finansowe.

– Nasze cele na kolejne miesiące są ambitne, jednak uzyskiwane w ostatnim czasie wyniki pozwalają nam wierzyć, że je osiągniemy. Planujemy dalszą ekspansję obu sieci. W tym roku proces rekrutacji przeszli już przyszli franczyzobiorcy trzech placówek Intermarché oraz sześć Bricomarché, a pełne szkolenie przygotowujące do otwarcia własnego punktu sprzedaży odbyło ośmiu franczyzobiorców Bricomarché. Biznes Grupy Muszkieterów nabiera znowu dynamiki. Nasze sklepy chcą otwierać zarówno obecni franczyzobiorcy, pracownicy centrali, kierownicy supermarketów, jak również kandydaci z zewnątrz organizacji – podsumowuje Marc Dherment.