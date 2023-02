Polscy przedsiębiorcy dość pesymistycznie patrzą w przyszłość. Według 38% z nich, w 2023 r. sytuacja gospodarcza w kraju będzie wciąż trudna, a według 57% ulegnie nawet pogorszeniu. Optymistami w tej kwestii pozostaje jedynie 5% przedsiębiorców, prognozując poprawę sytuacji gospodarczej w bieżącym roku.

Rosnące koszty działalności największym wyzwaniem polskich handlowców /fot. Shutterstock

Lata pandemii i związanych z nią skutków gospodarczych oraz konsekwencje wojny w Ukrainie, wywarły negatywny wpływ na sytuację wielu firm na polskim rynku. Kryzys wpływający na wzrost kosztów utrzymania odczuwają zarówno kupujący, jak i sprzedawcy detaliczni.

Z czym mierzy się branża retail?

Według badania przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, to właśnie rosnące koszty prowadzenia działalności stanowią największe wyzwanie dla 93,5% przedsiębiorców prowadzących własny biznes. Wyzwanie to zyskuje na znaczeniu szczególnie w kontekście wciąż rosnącej konkurencji cenowej, z którą musi mierzyć się branża handlowa. 55,3% przedsiębiorców do głównych wyzwań zaliczyło agresywne promocje konkurentów, a 48% ekspansję konkurencji.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców są również kwestie związane z ciągłymi zawirowaniami gospodarczymi w kraju. 53,7% właścicieli sklepów skarży się na kolejne sukcesywnie nakładane przez państwo na przedsiębiorców obowiązki, 34,1% na niestabilną sytuację geopolityczną, a 27,6% na często zmieniające się przepisy prawne. Na trudności w znalezieniu pracowników jako istotne wyzwanie w 2023 r. wskazało jedynie 20,3% respondentów.

Prowadzenie własnego biznesu w dzisiejszych czasach jest zadaniem, któremu coraz trudniej sprostać samodzielnie. Dlatego coraz więcej właścicieli niezrzeszonych sklepów spożywczych poszukuje zaufanego partnera, sieci w ramach której otrzymują możliwość czerpania korzyści z efektu synergii takich jak niższe ceny zakupów w ramach grupy czy ograniczenia kosztów marketingowych. Dodatkowo duże sieci franczyzowe, takie jak nasza, wyposażone są w narzędzia analityczne wspierające efektywne prowadzenie sklepu. Partnerstwo, to zdecydowanie przyszłość dla sklepów małoformatowych w naszym kraju, szczególnie w kontekście pojawienia się na rynku nowych graczy – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.

Klienci coraz bardziej wymagający

Sytuacja gospodarcza to niejedyne wyzwanie z jakim muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Walka o klienta, który sam ponosi konsekwencje niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, staje się coraz trudniejsza. Jaki będzie klient w 2023 r. i co będzie determinowało jego wybory?

Cena i wartość to kluczowe czynniki napędzające zakupy w czasie inflacji. Badanie przeprowadzone w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy już w ubiegłym roku pokazało, że sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła na zmianę zachowań zakupowych Polaków, którzy coraz większą wagę przywiązują do tego by kupować tanio. 31% uczestników badania deklarowało, że częściej niż rok wcześniej porównuje ceny w różnych sklepach, szukając tych najniższych, a 38% respondentów częściej wybiera produkty w cenach promocyjnych. Już teraz można zaobserwować, że klienci szukając produktów zapewniających dobry stosunek ceny do jakości, coraz bardziej skłonni są do wypróbowania marek własnych sklepów spożywczych. Ich rozwój stanie się elementem walki o klienta wśród sieci handlowych.

Rośnie świadomość polskich konsumentów

Polacy w ostatnich latach stając się bardziej świadomymi konsumentami, stali się też bardziej wymagający. Swoje decyzje zakupowe uzależniają nie tylko od ceny, ale również od jakości produktów, zwracając uwagę na miejsce i sposób ich produkcji. Wśród pożądanych cech można wymienić rodzime, a nawet lokalne pochodzenie produktów. Dostosowanie swojego asortymentu i procesów sprzedażowych do wzrostu świadomości konsumentów, co do tego jak żywność powstaje i jakimi kanałami trafia do koszyka, to kolejne z wyzwań z jakimi mierzyć muszą się przedsiębiorcy.

Większe znaczenie dla klientów mają również zasady, którymi kierują się firmy w swoim codziennym działaniu i które coraz bardziej stają się czynnikiem mającym wpływ na zakupy. Zgodnie ze światowymi trendami, również polscy klienci przywiązują znaczącą wagę do etyki prowadzonego biznesu i zaangażowania społecznego firm, bacznie obserwując podejmowane przez firmy działania. Wysokie oczekiwania wobec firm w zakresie działań na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i bycia „dobrym pracodawcą”, podnoszą poprzeczkę w budowaniu marki atrakcyjnego przedsiębiorcy.

Przyszłość handlu to cyfryzacja i inteligentne zarządzanie danymi. Wykorzystanie danych to dla przedsiębiorcy nie tylko wsparcie w prowadzeniu biznesu, lepsza logistyka czy planowanie sprzedaży, ale także znajomość klienta, jego potrzeb, przyzwyczajeń, a co za tym idzie możliwość wpływania na doświadczenia zakupowe. Spersonalizowanie działań marketingowych, odpowiedzialność biznesu i większe zaangażowanie w lokalnych społecznościach to odpowiedź na dzisiejsze wyzwania rynkowe i potrzeby współczesnych klientów - komentuje Robert Rękas

