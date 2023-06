Jak czytamy, polski handel osiągnął w ostatnich latach nie tylko wysoką dynamikę przychodów, ale też systematyczny wzrost rentowności, która jest jedną z najwyższych w Europie. Autor podaje jako przykład sukces sieci Dino, która w ciągu ośmiu lat osiągnęła wzrost przychodów o 800 proc. i wzrost zysku netto o 1600 proc.

- Ale sukces Dino nie jest wyizolowanym zjawiskiem. W tym samym okresie przychody wszystkich firm handlu detalicznego w Polsce (zatrudniających co najmniej 50 osób) wzrosły o 100 proc., a zysk netto o 400 proc. Żeby dać jakiś punkt odniesienia, w analogicznym okresie nominalny produkt krajowy brutto Polski zwiększył się o 80 proc. A pamiętajmy, że PKB należy porównywać z zyskami a nie przychodami, bo to zyski a nie przychody są składową produktu krajowego brutto. Tak szybki wzrost zysków oznacza oczywiście wzrost rentowności. W ciągu ośmiu lat Dino zwiększyło rentowność z 3,1 do 5,7 proc., a cały handel z 1,2 do 3,3 proc.

- czytamy w Pulsie Biznesu.