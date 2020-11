Rossmann, Lidl i Biedronka to najbardziej popularne marki wśród konsumentów (badanie)

Ranking Best Brands powstał na podstawie indeksu YouGov BrandIndex, który jest miarą ogólnej kondycji marki obliczonej z następujących czynników: ogólnej opinii, jakości, wartości, satysfakcji, rekomendacji i reputacji.

W ciągu roku YouGov zbiera dane z milionów ankiet realizowanych dla kilku tysięcy marek w wielu krajach na całym świecie, w tym w USA, Chinach, Japonii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tym roku po raz pierwszy publikujemy ranking dla marek monitorowanych w Polsce.

- Na liście Best Brands znajdują się te marki, które od lat konsekwentnie pracują nad swoim wizerunkiem i relacją z klientami. Widzimy też, że mimo pandemii można te relację utrzymać, a nawet znacząco poprawić wizerunek. Skorzystały z te firmy, które nie zrezygnowały z komunikacji, dbając o to, by w trudnych chwilach być jeszcze bliżej konsumentów - komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

W Polsce czołowe miejsca w rankingu YouGov Best Brands zajmują sieci detaliczne z różnych branż: Rossmann, Lidl, Biedronka, Empik, CCC, IKEA, Castorama, a także H&M i Reserved. Wyjątek stanowi PZU, firma z sektora ubezpieczeniowego.

W osobnym rankingu wyróżniliśmy te firmy, które osiągnęły najwyższy wzrost wyników w stosunku do ubiegłego roku (Top Improvers). W ubiegłym roku w Polsce największy wzrost indeksu zanotowały sieci Deichmann, Castorama, PEPCO i CCC; na dalszych miejscach znalazły się H&M, Reserved i Żabka. Listę Top Improvers zamykają Sinsay, Hebe i Wólczanka.

YouGov BrandIndex to jedyne w Polsce badanie kondycji marek realizowane w czasie rzeczywistym. Kluczowe wskaźniki obejmują komunikację, wizerunek i zakupy. W 2020 r. monitorowano w Polsce ok. 200 marek.

