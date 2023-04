Pyskowicki magazyn jest manualny, bez automatyki. Hala jest chłodzona, ponieważ coraz więcej artykułów wymaga składowania w temperaturze pokojowej również podczas upałów.

Aby zapewnić w nowej, dobudowanej hali lepsze warunki pracy oraz zmniejszyć zużycie energii zastosowano ogrzewanie podłogowe (posadzka ogrzewana jest ciepłą wodą przepływającą systemem rur znajdujących się pod nią). Zastosowano także oświetlenie led, zużywające w porównaniu z tradycyjnym, znacząco mniej energii.

- To duża inwestycja, nie tylko ze względu na skalę. Dobudowaliśmy i wyposażyliśmy łącznie ponad 18 tys. m2 powierzchni użytkowej, zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania. Zaspokoiliśmy nasze – wciąż rosnące – potrzeby, a jednocześnie utrzymaliśmy wysokie wymogi bezpieczeństwa pożarowego stawiane przez ubezpieczycieli. Za nami miesiące wytężonej pracy, tym bardziej, że jednocześnie realizowaliśmy bliźniaczą rozbudowę naszego Centrum Dystrybucyjnego w Grudziądzu – mówi Andrzej Podobas, Kierownik Działu Inwestycji Centrala i Nowych Otwarć w Rossmannie

Oprócz rozbudowy powierzchni magazynowej, znacząco powiększyliśmy także budynek socjalny z szatniami. Obecnie ma on 2.541 m.kw (dodaliśmy 1.009 m.kw).

- Podczas projektowania nowej hali mocno stawialiśmy na funkcjonalność oraz komfort naszych pracowników. Pojawiły się więc przestronne pomieszczenia socjalne i nowoczesne sale konferencyjne. Równolegle zmodernizowaliśmy i przearanżowaliśmy starszą część magazynowo –socjalną. Zaprojektowaliśmy nowe stanowiska pracy, zakupiliśmy niezbędny sprzęt IT, zainwestowaliśmy w nową infrastrukturę magazynu, która bezpośrednio przekłada się na komfort i bezpieczeństwo pracy. Mamy też coraz większą flotę wózków magazynowych, a starsze modele systematycznie wymieniamy na nowe - dotyczy to również wózków „premium", czyli z unoszoną kabiną operatora, w które wbudowana jest nawigacja. Poza tym wymieniliśmy większość urządzeń typu skanery, a także bardziej specjalistyczne, jak np. Pick by Voice, czyli taki podręczny sprzęt, który pomaga w skompletowaniu towaru „słuchający" komend głosowych. Innymi słowy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby pyskowicki magazyn Rossmanna był miejscem gdzie komfort i bezpieczeństwo idą w parze z wysokimi standardami i nowoczesnymi technologiami – dodaje Marcin Mnich, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Pyskowicach.