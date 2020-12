Rossmann startuje z nową formą zakupów

- Rossmann GO to nowy sposób robienia zakupów w naszych drogeriach, z możliwością płacenia przy użyciu płatności mobilnych w telefonie, bez konieczności podchodzenia do kasy. Nasi klienci, nawet jeśli robią też zakupy online, ciągle wolą osobiście przychodzić do sklepów, by sprawdzić kolor czy skład produktu, oglądać nowości, wreszcie zasięgnąć porady. Naszym zadaniem jest sprawić, by te zakupy były proste i przyjemne - mówi Marcin Grabara, wiceprezes Rossmann.