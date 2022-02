Rossmann z nietypowym benefitem dla pracowników, którzy mają zwierzęta

Rossmann – jako jedna z pierwszych firm w Polsce – wprowadziła benefit dla pracowników, którzy mają psy i koty. Ruszył „Klub Zwierzaka”, który zapewnia całoroczny abonament na pełną opiekę weterynaryjną dla czworonogich pupili.

Oferta „Klubu Zwierzaka” jest skierowana do pracowników Rossmanna. Powstała we współpracy z platformą PetHelp (www.pethelp.pl), która zapewnia: konsultacje weterynaryjne, szczepienia, odrobaczanie, obcinanie pazurków, USG, RTG i czipowanie. Z usług można skorzystać w ponad 300 placówkach na terenie całego kraju. Do wyboru jest kilka opcji pakietów.

Oprócz standardowych usług weterynaryjnych „Klub Zwierzaka” zapewnia dostęp do webinarów i spotkań online z weterynarzami. Posiadacze każdego rodzaju abonamentu mają możliwość wykorzystania określonej puli pieniędzy na preparaty przeciwpasożytnicze. Przysługuje im też 10 proc. zniżki na asortyment w sklepach dla zwierząt, gdzie dostępne są np. karmy, smakołyki czy suplementy.