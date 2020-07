Rosyjska sieć Mere wchodzi na Litwę

Od połowy czerwca w Kownie działa dyskont Mere , należący do rosyjskiej grupy detalicznej Torgservis – informuje IGD Retail Analysis. Wygląda na to, że spółka wywiązała się z obietnicy otwarcia u naszych wschodnich sąsiadów. Taką samą obietnicę składała też co do rynku polskiego.