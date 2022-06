"Rosyjski McDonald's" odniesie sukces? Kluczowy jest jeden czynnik

Autor: AT

Data: 31-03-2022, 10:29

Utrzymanie standardów jakościowych McDonald's to warunek kontynuowania działalności rosyjskiego "odpowiednika", o ile będzie to miało znaczenie dla nowego właściciela - mówi nam Krzysztof Kaliciński, praktyk i konsultant branży gastronomicznej.

Czy rosyjska odpowiedź na McDonald's utrzyma standardy jakościowe oryginału? fot. shutterstock

Ruszyła rosyjska odpowiedź na McDonaldsa

Po tym jak sieć McDonald's zawiesiła działalność w Rosji, pojawiają się plotki, że całość lub część lokali może zostać znacjonalizowana i otwarta ponownie pod szyldem "Wujaszka Wani".

Ostatecznie w połowie czerwca w Moskwie i obwodzie moskiewskim rozpoczęły w działalność lokale krajowej sieci fast foodów utworzone na bazie sieci restauracji McDonald's pod nazwą "Smacznie - i kropka" (ros. "Wkusno - i toczka"). "Smacznie i kropka". W Rosji ruszył lokalny fast food, który zastąpi McDonald's

Rosyjska kopia McDonalds ma szanse na sukces?

Krzysztof Kaliciński, praktyk i konsultant branży gastronomicznej wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że teoretycznie istnieje możliwość kontynuowania działalności całej sieci w ten sposób.

- Pamiętajmy, że nie mówimy o procesach biznesowych tylko dywagujemy o nacjonalizacji dużej franczyzowej sieci. Wszystko zależy od tego, jak bardzo McDonald's w Rosji jest niezależny surowcowo (ziemniaki, mięso itp.), a przy tej ilości lokali jest na pewno. To warunek kontynuowania działalności i utrzymania standardów, o ile o to by chodziło „nowemu właścicielowi" - mówi.

Rosyjska podróbka McDonald's przetrwa na rynku?

Ekspert jest jednak sceptyczny wobec długofalowego powodzenia takiego przedsięwzięcia.

- McDonald's ma w Rosji 850 lokali. Pamiętamy, że nie mówimy tu o przejęciu w rozumieniu biznesowym, a o polityce. Byłaby to de facto kradzież całej firmy wraz z łańcuchem dostaw. Nawet jeśli udałoby się uruchomić ten biznes ponownie w jakimś zakresie, nie będzie mowy z czasem o utrzymaniu jakichkolwiek standardów jakościowych - dodał.

Kto przejął biznes McDonalds w Rosji?

W maju McDonald's sprzedał restauracje jednemu ze swoich lokalnych licencjobiorców - Alexandrowi Govorowi. Govorow prowadził dotychczas 25 lokali McDonald's na Syberii.

Na mocy tej umowy Govor ma przejąć cały portfel restauracji McDonald's i będzie je prowadził pod nową marką.

McDonald's na rosyjskim rynku obecny był przez ponad trzy dekady. Jednak przez wojnę w Ukrainie gigant zdecydował się opuścić ten rynek. McDonald's będzie miał możliwość odkupienia swoich restauracji w Rosji w ciągu najbliższych 15 lat.