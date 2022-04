strefa premium

Roszady personalne, tarcza w walce z inflacją, bojkot konsumencki - czyli I kwartał w handlu

Pierwszy kwartał 2022 r. w polskim handlu stał głównie pod znakiem walki z inflacją, pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom, konsumenckim bojkotem marek kontynuujących działalność w Rosji oraz rozmowy na temat zawirowań na światowym rynku żywności.

Data: 06-04-2022, 20:35

Pierwszy kwartał za nami - roszady personalne, tarcza w walce z inflacją, bojkot konsumencki po polsku/fot. shutterstock

Handel w I kwartale 2022 - kto zmienił barwy?

Jakie zmiany personalne w firmach handlowych przyniósł pierwszy kwartał 2022 roku? Np. roszady w Kauflandzie, Pepco, Eurocashu czy Allegro.

Do zarządu Kaufland Polska dołączyła Laura-Elena Manu. Nowa członkini zarządu jest odpowiedzialna za departament zakupu i strategię marketingową sieci. Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. - Objęcie stanowiska członka zarządu sieci Kaufland w Polce jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Od pierwszych dni pracy staram się dokładnie poznać specyfikę polskiego rynku FMCG, aby działania Departamentu Zakupu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnych klientów. Wierzę, że z tą wiedzą, a także doświadczeniem, jakie zebrałam, pracując już dla naszej spółki w innych krajach, przyczynię się do rozwoju marki Kaufland w Polsce – mówi Laura-Elena Manu, członkini zarządu Kaufland Polska.