Rozbój w sklepie - bandyta groził ekspedientce młotkiem i ukradł piwo

Warszawscy policjanci zatrzymali 34-latka podejrzanego o rozbój. Mężczyzna groził ekspedientce młotkiem, a następnie ukradł butelkę piwa - przekazała rzeczniczka wolskiej policji kom. Marta Sulowska.

Data: 30-11-2021, 08:20

34-latek zatrzymany za rozbój; fot. unsplash.com

Do sklepu przy al. Solidarności wszedł 34-letni mężczyzna, który zażądał od sprzedawczyni butelki piwa. "Ekspedientka odmówiła mu wydania alkoholu. Zdenerwowany mężczyzna podszedł do półki z alkoholem, z wewnętrznej kieszeni kurtki wyjął młotek i skierował go w kierunku kasjerki grożąc, że jeżeli nie da mu alkoholu to zniszczy sklep. W końcu zabrał butelkę z piwem i wyszedł ze sklepu" - podała komisarz Marta Sulowska.

Przerażona sytuacją kobieta poinformowała pracodawcę, który zadzwonił na policję. "Po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia i przejrzeli monitoring sklepowy" - poinformowała.

Zatrzymamy za rozbój

Gdy policjanci wezwani na interwencję byli jeszcze na miejscu, do sklepu wrócił 34-latek. Został zatrzymany. "Tłumaczył policjantom, że nie wie, o co chodzi i zaprzeczał, że był wcześniej w sklepie" - przekazała kom. Marta Sulowska.

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był wcześniej wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa i dwukrotnie przebywał w zakładzie karnym. Po przesłuchaniu 34-latek usłyszał w prokuraturze zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w warunkach recydywy.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za zarzucane przestępstwo grozi mu więzienie na co najmniej 3 lata.