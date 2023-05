Na antenie TVN24 BiS Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, ocenił, że rozpoczęła się wojna handlowa na poziomie sklepów detalicznych. - Sklepy walczą o klientów, którzy zaczęli oszczędzać z powodu drożyzny - mówił.

Rozpoczęła się wojna handlowa na poziomie sklepów detalicznych; fot. shutterstock.com

Ceny żywności a koszty przedsiębiorstw

Andrzej Gantner pytany był, jakie są perspektywy zatrzymania wzrostu cen. - Wzrost cen zatrzyma się wtedy, kiedy zaczną spadać koszty przedsiębiorstw - odpowiedział.

- Chodzi o koszty energii, surowców, koszty pracy, które nie spadają, a rosną. Wtedy, kiedy przedsiębiorstwa poczują ulgę, że wszystkie koszty produkcji przestaną rosnąć. To czas, w którym będą decydowały o niepodnoszeniu cen, a nawet biorąc pod uwagę spadający popyt, mogą decydować się na ich obniżenie - przekazał.

Ceny nie będą znacząco już rosły?

Ocenił, że "jeśli nic specjalnego się nie wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, to ceny nie będą znacząco już rosły". - Biorąc pod uwagę nastawienie producentów żywności, to wydaje się, że drugie półrocze będzie takim czasem, gdzie miesiąc do miesiąca ceny znacząco nie będą już rosnąć. Mogą nawet maleć - wskazał.

Podkreślił, że "rozpoczęła się wojna handlowa na poziomie sklepów detalicznych". - Sklepy walczą o klientów, którzy zaczęli oszczędzać z powodu drożyzny. Jest duży spadek popytu, 5 procent miesiąc do miesiąca. W skali kraju to jest potężna ilość produktów - zaznaczył, dodając, że konkurencja pomiędzy sklepami i dostawcami będzie się coraz bardziej zaostrzać.

