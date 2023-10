Aby zdobyć naklejkę w ramach akcji Gang Mocniaków należy zrobić zakupy za min. 69 zł. Każda wielokrotność tej kwoty to kolejna naklejka do kolekcji. Nie każdy jednak wie, że można je zdobyć również rozwiązując w aplikacji Biedronka quiz.

Do kiedy trwa akcja Gang Mocniaków?; fot. shutterstock/Anna Gawlik

Warunkiem wzięcia udziału w quizie Biedronki i zdobycia dodatkowej naklejki jest zrobienie zakupów za min. 69 zł i posiadanie kodu, który znajduje się na dole paragonu. Następnie należy otworzyć aplikację Biedronka i kliknąć w okno na górze z napisem „QUIZ”. Gdy pojawi się nowe okno wówczas należy wpisać kod z paragonu i rozpocząć grę. Aby dodatkowa naklejka pojawiła się na koncie w aplikacji trzeba odpowiedzieć na min. 4 z 5 pytań.

Do kiedy trwa akcja Gang Mocniaków?

Jak podkreśla Biedronka, naklejki należy zbierać na oryginalnej karcie kolekcjonerskiej. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia 2023 r.

Naklejki można zbierać do 18 listopada 2023 r., natomiast odbiór Mocniaków i książek jest możliwy do 2 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jak zdobyć książkę Gang Mocniaków za darmo?

Regularna cena książki Gang Mocniaków wynosi 14,99 zł. Można ją jednak mieć za darmo. Warunkiem jest zebranie 15 naklejek na oryginalnej karcie kolekcjonerskiej.

Maskotka z akcji Gang Mocniaków – Mocniak kosztuje 49,99 zł. Po zebraniu 30 naklejek cena ta zostanie zmniejszona do 24,99 zł. Aby uzyskać Mocniaka za darmo należy uzbierać pełną kartę kolekcjonerską, czyli 60 naklejek.

