Przypomnijmy, lokalny rumuński dziennik Ziarul Financiar wymieniał wśród zainteresowanych przejęciem Profi takie sieci, jak: Ahold Delhaize, Auchan, Carrefour oraz działające w Polsce - Biedronka, Dino i Żabka, które mają na liście planów Rumunię.

Profi to wiodąca, rumuńska sieć supermarketów typu convenience i proximity, oferująca produkty lokalne mieszkańcom miast i wsi w całym kraju. Spółka posiada ponad 1 650 sklepów w Rumunii, gdzie w okresie dwunastu miesięcy kończących się w czerwcu 2023 r. wygenerowała przychody w wysokości ponad 2,5 mld EUR. Po przejęciu Profi przez MidEuropa w 2017 r., Spółka wyrosła na największą pod względem liczby sklepów sieć supermarketów w Rumunii i była jedną z najszybciej rozwijających się sieci detalicznych w kraju, powiększając się o ponad 1 100 punktów sprzedaży i notując ponad 3,3-krotny wzrost sprzedaży.

- Rozwój Profi dowodzi skuteczności funduszu MidEuropa w stymulowaniu zrównoważonego wzrostu i budowaniu krajowych liderów dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia w handlu detalicznym, technologii oraz operacyjnych zdolności tworzenia wartości dodanej. Sprzedaż Profi to czwarta transakcja wyjścia z inwestycji funduszu MidEuropa w 2023 r., po częściowym wyjściu z działającej w branży oprogramowania IT firmy Symfonia oraz z Allegro, polskiego lidera e-commerce, a także całkowitym wyjściu z firmy Kent, dostarczającej usługi medyczne. Transakcje te dowodzą pozytywnego nastawienia inwestorów do Europy i potwierdzają pozycję funduszu MidEuropa jako wiodącego gracza private equity w Europie Środkowej - regionie o silnych fundamentach ekonomicznych i utrzymującym się potencjale wzrostu - czytamy w komunikacie.