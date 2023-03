Handel

"Ruski szampan", który pochodzi z… Polski. Co się stało z kojarzącymi się z Rosją nazwami?

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 03-03-2023, 09:47

Konsumenci chcą bojkotować to co rosyjskie. Producenci artykułów spożywczych, które tylko w nazwie mają człon nawiązujący do kraju agresora, postanowili zawczasu usunąć je z etykiet. Dlatego z chęcią zajadamy pierogi ukraińskie, smarujemy kanapki musztardą Ostrą, a toast wznosimy Igristoje, ale już nie Sowietskoje albo wódką Stoli, która jeszcze niedawno była Stolicznają.

Konsumenci chcą bojkotować to co rosyjskie; fot. shutterstock.com