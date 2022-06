Rusza akcja Blokujemy Orlen. O co chodzi w tym proteście?

W ramach akcji Blokujemy Orlen w sobotę, 11 czerwca szykują się blokady stacji państwowego koncernu w całej Polsce. O co chodzi w tym proteście i dlaczego na celowniku znalazł się tylko Orlen, a nie inne stacje benzynowe?

Blokujemy Orlen - W sobotę, 11 czerwca 2022 roku w całej Polsce pod tym hasłem szykują się blokady stacji Orlen. O co chodzi w tym proteście? fot. shutterstock

Blokujemy Orlen. Będą protesty w całej Polsce?

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku w ramach akcji "Blokujemy Orlen" w całej Polsce szykują się blokady stacji Orlen. O co chodzi w tym proteście?

Pierwszy tego rodzaju protest miał miejsce na początku czerwca na jednej ze stacji Orlenu w Bielsku-Białej. Jak donosiło lokalne Radio Bielsko, kierowcy stojący na wjeździe do stacji paliw otworzyli maski samochodów i wystawili trójkąty ostrzegawcze przekonując, że akurat zepsuły się im się pojazdy...

O co chodzi w akcji Blokujemy Orlen?

Przyczyną blokady były oczywiście rekordowo wysokie ceny paliw w ostatnich tygodniach.



– Cena euro spada, cena dolara spada, złoty się umacnia, paliwo idzie w górę. To wszystko się nie klei, ekonomicznie chyba też nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Dziś jest niedziela, mechanicy nie przyjmują, sami musimy sobie radzić. Pewnie za chwilę usterki będą naprawione – mówił jeden z kierowców cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw. Nie jesteśmy również zadowoleni z tego jak rząd (nie)radzi sobie z tym problemem, a wręcz zamiata go pod dywan i mydli ludziom oczy jakoby nie był odpowiedzialny za obecną sytuację - czytamy na stronie wydarzenia "Blokujemy Orlen" na Facebooku.

Jak zapowiadają organizatorzy, to dopiero pierwsza "edycja" protestu.

Kiedy odbędą się protesty w ramach akcji Blokujemy Orlen?

Kierowcy, którzy chcą zamanifestować swoje niezadowolenie z cen paliw na Orlenie mogą to zrobić poprzez uczestnictwo w akcji "Blokujemy Orlen", która będzie miała miejsce (pierwsza "edycja") w dniu 11 czerwca 2022 od godziny 16:00 do 18:00.

Jak będzie przebiegał protest? Protestujący zbiorą się pod wybraną przez lokalnego organizatora akcji stacją paliw sieci Orlen, a następnie utworzą "sztuczną" kolejkę do dystrybutorów, aby przez określony czas blokować sprzedaż paliw.

- W trakcie protestów zachowujemy się zgodnie z prawem i słuchamy poleceń osoby koordynującej akcję - zastrzegają organizatorzy.

Według innego scenariusza kierowcy będą "umawiać się na kawę".

- Najpewniej będzie to wyglądało tak, że po zatankowaniu pojazdu zostawią go przy dystrybutorze, zapłacą za paliwo, dokupią kawę i spokojnie będą ją pili, blokując w ten sposób dystrybutory - czytamy na innej stronie wydarzenia.

Blokujemy Orlen. Gdzie będą protestować kierowcy?

Na Facebooku pojawiła się już strona pod hasłem "Blokujemy Orlen". Na stronie wydarzenia udział w akcji zadeklarowało ponad 20 tys. osób.

Według organizatorów protesty szykują się na kilkudziesięciu stacjach Orlenu w całej Polsce. Lista konkretnych stacji z adresami i godzinami jest bieżąco aktualizowana na stronie: http://blokujemyorlen.pl/kalendarium/index.php?action=display_day&year=2022&month=6&day=11

Ile Orlen zarabia na paliwie?

Ile Orlen zarabia na litrze paliwa? Posłowie opozycji skierowali w tej sprawie dwie interpelacje do Ministra Aktywów Państwowych.

Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA? - m.in. tego chce dowiedzieć się grupa posłanek Koalicji Obywatelskiej.

Henryka Krzywonos-Strycharska, Krystyna Skowrońska, Anna Wojciechowska i Ewa Kołodziej 25 maja wystosowały interpelację do Ministra Aktywów Państwowych.

- Właścicielem Orlenu jest Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Paliwo cały czas drożeje, co odbija się na portfelach Polaków. Nikt nie rozumie, dlaczego jest aż tak drogo, ponieważ wojna w Ukrainie nie wywindowała ceny za baryłkę na rynkach światowych. Realny wzrost ceny za baryłkę i kursu dolara to ok. 10% od momentu brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę. Jak poszły ceny do góry, to wszyscy wiemy - czytamy w dokumencie.

Dlaczego Orlen nie ujawnia ile zarabia na litrze paliwa?

Posłanki wskazują, że prezes Orlenu Daniel Obajtek zasłania się tajemnicą, gdy zadano mu pytanie, ile Orlen zarabia dziś na jednym litrze paliwa.

- Słuszne wydają się więc przypuszczenia, że Orlen korzysta, aby zarobić. W związku z powyższym mam do Pana Premiera następujące pytanie: Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA? - dodają.

10 zł za paliwo? Ceny benzyny mogą być jeszcze wyższe

Sytuacja na stacjach paliw z dnia na dzień jest coraz trudniejsza. Ceny wciąż rosną, a widmo 10 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne.

Marek Zuber, ekonomista ocenia, że z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego, popyt na ropę będzie mniejszy, więc sytuacja się ustabilizuje i wkrótce cena litra benzyny spadnie poniżej 7 zł.

- Sytuacja jest jednak nieprzewidywalna, zwłaszcza, że nie wiadomo, co zdecyduje Kreml. Może ziści się czarny scenariusz: nie będzie większego wydobycia, a Putin zakręci kurek z ropą dla Europy. Wtedy cena za litr paliwa wystrzeli nawet do 15 zł – mówi w rozmowie z Super Ekspresem.

Pylony Orlenu gotowe na benzynę po 10 zł?

Internauci zwrócili uwagę, że pylony pokazujące ceny paliw na stacjach wymieniane są na nowy model, który może wyświetlać dodatkową cyfrę na początku.

Dyskusję na ten temat wywołał poseł KO Waldy Dzikowski zamieszczając na Twitterze zdjęcie, które wg niego przedstawia tę samą stację koncernu w marcu, a potem w czerwcu.

Orlen tłumaczy wymianę pylonów z cenami

Orlen tłumaczy, że wymiana pylonów nastąpiła jedynie w stacjach w okolicach Łodzi i Krakowie, gdzie wymusiła to tzw. uchwała krajobrazowa.

- W ten sposób testujemy możliwość prezentacji na pylonach cenowych dodatkowych informacji dla kierowców. Chodzi m.in. o oznaczenia i symbole paliw zgodne z unijnym przepisami - zapewnia biuro prasowe Orlenu w rozmowie z money.pl