Rusza Carrefour Flash 10/10 - sklepy bez kas i zakupy w 20 sekund

Carrefour ruszył z nową koncepcję zakupów i sklepów bez kas. Carrefour Flash 10/10 pojawił się w Paryżu. Kupujący mogą zrobić zakupy w 10 sekund i tyle samo czasu potrzebują, żeby za nie zapłacić.

Data: 26-11-2021, 11:23

W Paryżu ruszył Carrefour Flash 10/10 - sklep bez kas/fot. za YouTube

Carrefour Flash 10/10 - zaawansowany technologicznie sklep bez kas

Carrefour Flash 10/10 to testowy sklep nowej generacji. To nowy sklep spożywczy – opracowany we współpracy z kalifornijskim start-upem wykorzystuje technologię, której nigdy wcześniej nie widziano i która została zaprojektowana tak, aby zapewnić klientom najszybsze zakupy w historii.

Kamery i czujniki rejestrują produkty, które konsumenci wkładają do swoich toreb. W strefie kasy klienci muszą jedynie potwierdzić listę produktów i zapłacić za zakupy.

Klienci nie muszą nawet wyciągać swoich rzeczy z torby. Oszczędza to czas na klientów, którzy mogą swobodnie wchodzić i wychodzić ze sklepu bez konieczności przechodzenia przez bramę. Nie ma również potrzeby pobierania aplikacji ani rejestracji. Nie ma niespodzianek – klienci mogą zobaczyć swoje łączne wydatki w czasie rzeczywistym.

Carrefour Flash 10/10. Jak to działa?

Na sklepowych półkach wbudowanych jest sześćdziesiąt kamer HD i niemal 2000 czujników. Pozwalają one na anonimowe śledzenie klientów w postaci wirtualnego awatara, który jest im przypisywany zaraz po wejściu do sklepu. Produkty, które wybierają, są również automatycznie wykrywane, a następnie dodawane do wirtualnego koszyka.

Kiedy klienci skończą zakupy, kasują swój koszyk i płacą zbliżeniowo. Skanując kod QR automatycznie otrzymują elektroniczne pokwitowanie. Dla klientów, którzy chcą zapłacić gotówką, dostępna jest również automatyczna kasa.

Carrefour Flash 10/10 - otwarty po roku testów

Carrefour Flash był testowany w centrali Carrefour w Massy przez ponad rok. W tym czasie zespół ds. innowacji był w stanie udoskonalić technologię i dostosować koncepcję w oparciu o informacje zwrotne od pracowników korzystających z niego na co dzień.

Sklep Flash 10/10 to sklep testowy, w którym dostępny jest limitowany dzienny asortyment 900 produktów. Nazwa konceptu oznacza obietnicę, że klienci potrzebują tylko „10 sekund na zakupy i 10 sekund na zapłacenie”. Sklep high-tech nie jest bezzałogowy: zatrudnia czterech pracowników, którzy prowadzą placówkę. Odpowiadają również za przygotowywanie zamówień online, gdyż sklep jest również punktem „click&collect”.