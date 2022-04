Rusza French Touch z Biedronką i firmami Bonduelle

Tegoroczny French Touch to dwie odsłony akcji handlowej, która przybliży Polakom francuskie produkty.

Autor: oprac. OW

Data: 20-04-2022, 17:56

Rusza French Touch z Biedronką i firmami Bonduelle, fot. shutterstock

Wiosenna akcja handlowa w ramach French Touch 2022

W wiosennej odsłonie French Touch 2022 apetyt na Francję rozbudzi akcja handlowa, w której weźmie udział 20 partnerów. Do 30 kwietnia będzie można spróbować francuskich specjałów, kupić kosmetyki, czy skorzystać z różnego rodzaju usług firm, które dołączyły do wiosennej edycji. To wydarzenie to preludium tego, co French Touch wraz z partnerami mają do zaproponowania konsumentom jesienią.

Do 30 kwietnia Polacy będą mieli możliwość poznać francuskie produkty od tych popularnych spożywczych po luksusowe oferty. Sery, wędliny, kawy, słodycze, wina, kosmetyki, nauka języka, opony samochodowe (Michelin) to tylko niektóre z możliwości, jakie czekają na konsumentów w ramach akcji.

Biedronka z francuską żywnością

- Co roku podczas naszej akcji handlowej główną rolę odgrywają marki detaliczne na czele z siecią sklepów Biedronka, w których można znaleźć wiele produktów „made in France” sygnowanych logo marki French Touch. Wiele firm postanowiło po raz kolejny nawiązać współpracę z French Touch La Belle Vie. Projekt powstał z miłości do Francji i olbrzymiego uwielbienia do Polski. French Touch to pretekst do dzielenia się wszystkim co najlepsze we Francji. Francję i Polskę łączy historia oraz szczególne więzi, które z biegiem czasu zacieśniają się jeszcze bardziej. My inspirujemy, zachęcamy do wzajemnego poznawania się, ułatwiamy i pokazujemy drogę - mówi Daniel Teboul Prezes French Touch.

W ramach wiosennej edycji w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie można też nieodpłatnie oglądać wystawę zdjęć stworzoną przez paryskie studio Harcourt “Portrety kobiet”. Pokazuje ona 15 Polek i 15 Francuzek, które osiągnęły wielkie sukcesy na polu zawodowym. Znajdziemy na niej, między innymi portrety Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Catherine Deneuve, a także Katarzyny Grocholi, Małgorzaty Kożuchowskiej, czy Agnieszki Holland. Dodatkowo organizatorzy postanowili dodać jedno zdjęcie Ukrainki, jako hołd złożony ukraińskim kobietom walczącym o niepodległość swojego kraju.

Partnerzy akcji: AMBASSADE DE France, Biedronka, Bonduelle, Business Centre Club, Café Sati, Castel Frères, Caudalie, EKO TAXI, Institut Français, Jcdecaux, Michelin, Monin, Noerr Biedecki, Président, Screen Network, Sojasun, THINK TANK, TV5 MONDE

French Touch od ośmiu lat

Wydarzenie powstało 8 lat temu z intencją wzmacniania i promowania przyjaźni polsko-francuskiej. Od tego czasu French Touch zdołał podbić serca polskiej publiczności, którą co roku organizatorzy zapraszają do szampańskiej zabawy oraz wspólnego odkrywania i dzielenia się kulturą, tradycjami i sztuką życia w stylu francuskim.