Rusza nowa Biedronkoloteria ze zdrapkami

Od poniedziałku, 13 marca, startuje Biedronkoloteria, w której do wygrania jest aż 10 milionów nagród. Wartość nagród w loterii zdrapkowej największej sieci handlowej w Polsce wynosi blisko 40 milionów złotych, w tej puli jest aż 100 nagród głównych po 60 tys. zł każda. Sprzedaż objęta loterią potrwa do 8 kwietnia br. lub do wyczerpania zdrapek.

Nowa Biedronkoloteria ze zdrapkami /fot. mat.pras