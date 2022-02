Rusza nowy koncept sklepów „Lewiatan w chwilę”

„Lewiatan w chwilę” to nowy koncept sklepów mniejszego formatu, o powierzchni

do 150 mkw. łączący kompetencje tradycyjnego sklepu z modelem convenience. Pilotaż nowego konceptu w pierwszej fazie obejmie cztery placówki w różnych lokalizacjach.

Rusza nowy koncept sklepów „Lewiatan w chwilę”, fot. materiały prasowe

Rusza pilotaż konceptu sklepów „Lewiatan w chwilę”

W miejscowości Dylaki w województwie opolskim otwarto pierwszy pilotażowy sklep nowego konceptu detalicznego „Lewiatan w chwilę”. To format sklepu spożywczego o powierzchni sprzedaży do 150 mkw. łączący zalety sklepu tradycyjnego z modelem convenience. W najbliższych tygodniach zostaną otwarte kolejne pilotażowe punkty handlowe „Lewiatan w chwilę”.

„Lewiatan w chwilę” to nowy rodzaj sklepów w ramach testowanego przez PSH Lewiatan konceptu sklepu mniejszego formatu. Pozwala on na szybkie, ale też i kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych klientów. Wyróżnikiem sklepu jest asortyment produktów pochodzący od lokalnych dostawców, natomiast typową ofertę handlową uzupełniać będą zróżnicowane od potrzeb danej lokalizacji kategorie produktów gotowych oraz łatwych do przygotowania dań w kilka minut.

Nowe sklepy w większości wyposażone zostaną w strefę mini-bistro, z ofertą dań i ciepłych napojów na wynos. „Lewiatan w chwilę” oferuje również pakiet usług dodatkowych pozwalających na realizację przy okazji zakupów innych codziennych obowiązków, takich jak zapłacenie rachunków czy odbiór lub nadanie przesyłki. Głównym zadaniem nowego formatu jest ułatwienie życia w każdej chwili dnia.

- Nowy koncept „Lewiatan w chwilę” to odpowiedź na transformację pokoleniową i zmieniające się potrzeby klientów, robienia szybkich zakupów w każdej chwili dnia. Łączymy atuty sklepów osiedlowych z szybkością zakupów sklepów typu convenience. Do tego dołączyliśmy asortyment lokalnych produktów, mini bistro czy różnego rodzaju usługi – podkreśla Robert Rękas, prezes zarządu PSH Lewiatan.

Nowa koncepcja komunikacji marki

Sklep w Dylakach to pierwsza placówka sieci, która powstała w myśl tej koncepcji. Na nowych szyldach sklepowych pojawia się nazwa „Lewiatan w chwilę”. W Dylakach można wybierać z oferty 4500 różnych produktów.

W porównaniu do sklepów działających pod głównym szyldem marki Lewiatan, mniejsze placówki to nie tylko nowe logo i wizualizacja, ale też cała koncepcja komunikacji marki z klientem.

- Koncept sklepu „Lewiatan w chwilę” jest skierowany do właścicieli mniejszych placówek, w formacie, który odpowiada na specyficzne oczekiwana konsumentów w ciągu całego dnia. Został zaprojektowany w taki sposób, by utrzymać klientów realizujących rutynowe zakupy uzupełniające przy jednoczesnym charakterze sklepu convenience umożliwiającym szybkie zakupy po drodze, spontaniczne przy okazji lub zaspokajanie pilnych potrzeb. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na tego typu koncept – zgłaszają je nasi obecni franczyzobiorcy, jak i potencjalni, którzy chcieliby przystąpić do naszej sieci – podsumowuje Robert Rękas.

Do tej pory Lewiatan nie różnicował zasadniczo podejścia do sklepów mniejszego formatu oraz działających w segmencie supermarketów. Wraz z nowym konceptem otwiera się szerzej na współpracę z przedsiębiorcami dysponującymi lokalami o niedużej powierzchni, stwarzając możliwość remodelingu placówek już funkcjonujących w sieci. Pracując nad koncepcją nowego formatu sklepów sieć postawiła na wykorzystanie skutecznych przewag obecnych placówek Lewiatana, jednocześnie mając na uwagę to, jak zmienia się otoczenie biznesowe i potrzeby klientów.

Po zakończeniu I pilotażowej fazy konceptu „Lewiatan w chwilę” skalowanie projektu powinno rozpocząć się w III kwartale br.