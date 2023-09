EFL będący częścią międzynarodowej Grupy Credit Agricole uruchamia Vendora.pl – marketplace B2B, w którym przedsiębiorcy i freelancerzy mogą kupić lub wyleasingować sprzęt.

Vendora.pl - rusza nowy marketplace dla przedsiębiorców; fot. unsplash Christin Hume

Vendora.pl - marketplace B2B

Vendora.pl to marketplace B2B skierowany do przedsiębiorców, przede wszystkim do jednoosobowych działalności gospodarczych i freelancerów. Na platformie w pierwszej kolejności będzie dostępny drobny sprzęt, na który zapotrzebowanie zgłaszają mali przedsiębiorcy, specjaliści wielu branż, zdalni podwykonawcy. To między innymi oprócz ekologicznych środków transportu typu rowery elektryczne, hulajnogi również komputery i laptopy, telefony, tablety, smartwatche, urządzenia peryferyjne: drukarki, słuchawki, monitory, klawiatury. Następnie do oferty dołączą maszyny i urządzenia.

– Każdy z nas zna wiele marketplace’ów działających lokalnie tylko w Polsce lub globalnie. Najczęściej są to platformy B2C łączące firmy z konsumentami. Miejsc B2B, gdzie możliwy jest na przykład zakup dobrego sprzętu IT z leasingiem na atrakcyjnych warunkach, jest zdecydowanie mniej. Chcemy tę niszę zagospodarować, bo widzimy, że taką potrzebę zgłaszają sami przedsiębiorcy. Z raportu EFL „Cyfrowa rewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że mikro, małe i średnie firmy robią średnio 33% zakupów przez internet, a w przyszłości będzie to zdecydowanie więcej. 46% przedsiębiorców szacuje, że udział produktów nabywanych online na potrzeby ich firmy wzrośnie nawet o połowę w ciągu 5 lat. Taka perspektywa dla EFL, który od ponad trzech dekad wspiera polskich przedsiębiorców i ułatwia im zarządzanie biznesem, to zarówno wyzwanie, jaki i ogromna szansa, żeby wykorzystać możliwości, jakie mamy w ramach Grupy Credit Agricole. Tworzymy projekt, który ma zmienić tradycyjne podejście do leasingu i pokazać, że e-commerce, finansowanie i prowadzenie niedużej działalności gospodarczej może mieć wspólny mianownik. Vendora.pl to platforma przede wszystkim dla nowego pokolenia przedsiębiorców, którym zależy na załatwianiu wszystkich firmowych spraw całkowicie online, szybko i intuicyjnie – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Marketplace nie tylko dla startupów

Na Vendora.pl klient może nie tylko kupić potrzebny sprzęt, ale też go sfinansować. Podpisanie umowy leasingowej odbywa się zdalnie. Jest to możliwe dzięki wideoweryfikacji i wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego, wydanego przy wsparciu doradcy EFL.

EFL zwraca uwagę, że ważnym celem projektu jest stworzenie miejsca nie tylko dla kupujących, ale także dla dostawców, którzy będą mogli oferować swoje produkty. Vendora.pl to nowy kanał sprzedaży dla firm nieobecnych do tej pory w internecie. Wszystkie narzędzia potrzebne do obsługi są dostępne w panelu sprzedającego na platformie, co maksymalnie ułatwia stawianie pierwszych kroków w sprzedaży online.

Platforma umożliwia także integracje biznesowe pomiędzy użytkownikami, którzy poprzez możliwość sprzedaży oraz zakupu na Vendora.pl będą budować swoją sieć kontaktów biznesowych.

Krzysztof Polcyn, dyrektor ds. innowacji i Tomasz Jasiński, product owner w Departamencie Innowacji EFL –autorzy projektu – podkreślają, że celem jest dotarcie z ofertą do małych i średnich przedsiębiorstw – Niezależnie od wielkości chcemy zapewnić każdej firmie jak największą wygodę. Wyznajemy zasadę – minimum formalności, maksimum korzyści. W przyjazny i intuicyjny sposób kontrahenci będą mogli zaopatrzyć swoją firmę w specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny w ich działalności. Wiemy dokładnie, jak zrozumieć naszych klientów. Nieustannie staramy się ich zaskakiwać, a przede wszystkim zapewnić najlepsze rozwiązania. Niezależnie od tego, co chcą wyleasingować wspieramy ich i służymy pomocą na każdym etapie przeprowadzania transakcji. Kupujący i sprzedający na każdym etapie procesu mogą liczyć na wsparcie doradcy. Dbamy, by wszystko przebiegło bez żadnych problemów w możliwie jak najkrótszym czasie.

Vendora.pl to marka stworzona przez EFL, który należy do Grupy Credit Agricole i jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce. W 2022 roku poradził sobie zdecydowanie lepiej niż cała branża. Spółka leasingiem i pożyczką sfinansowała aktywa o łącznej wartości blisko 8,7 mld zł, co oznacza 7 proc. wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku. W tym samym czasie rynek odnotował 0,1 proc. wzrostu rok do roku. Dobre wyniki Grupy EFL mają swoje przełożenie na udziały rynkowe. Na koniec 2022 roku udziały rynkowe Grupy EFL wyniosły 9,9 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosiły 9,3 proc.

