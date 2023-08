Lidl Polska już od 14 lat wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory, wraz z klientami, sieć przekazała na cele Fundacji ponad 43 mln złotych. Na Festiwalu pojawi się rockowy sklep Lidl.

Na Pol’and’Rock Festival 2023 pojawi się rockowy sklep Lidl./fot. materiały prasowe

Lidl’and’Rock, czyli Rockowa Wyspa Lidla po raz 13. na Festiwalu!

Pol’and’Rock Festival rozpocznie się w tym roku w czwartek, 3 sierpnia i potrwa do soboty, 5 sierpnia. Rockowa Wyspa Lidla, czyli sklep Lidl Polska, będzie jednak otwarta dla festiwalowiczów już od wtorku, 1 sierpnia od godz. 12:00, do niedzieli, 6 sierpnia, również do godz. 12:00. Sklep będzie funkcjonował nieprzerwanie przez 120 godzin.

W rockowym sklepie Lidla każdy festiwalowicz znajdzie wszystko, czego potrzebuje podczas wydarzenia.

Oprócz artykułów spożywczych w sklepie będzie można zakupić tzw. festiwalowe „must-have”, czyli akcesoria biwakowe. W rockowym Lidlu znajdziemy między innymi apteczki, ręczniki, maty, śpiwory, klapki czy podstawowe elementy odzieży.

Rockowa Wyspa Lidla działa tak jak standardowe sklepy sieci. Płatności będzie można realizować w dowolnej formie – gotówkowo i bezgotówkowo. Na miejscu oprócz standardowych kas, obsługiwanych przez pracowników Lidla, do dyspozycji będą także kasy samoobsługowe.

Na wszystkich, którzy wybiorą rockowy sklep w aplikacji Lidl Plus jako ulubiony czekają wyjątkowe kupony, np. w ramach ofert 2+1 gratis.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 850.

