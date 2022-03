Rusza rozbudowa CH Nowe Bielawy w Toruniu. Powstanie największy hub w mieście

Na początku lutego br. ruszyły prace związane z budową parku handlowego, który powstanie tuż przy istniejącym centrum handlowym Nowe Bielawy. Na tym jednak inwestor nie poprzestanie.

Data: 07-03-2022, 09:20

Rusza rozbudowa CH Nowe Bielawy w Toruniu. fot. mat. pras.

Ruszyła budowa retail parku przy Nowych Bielawach



Na początku lutego br. ruszyły prace związane z budową parku handlowego, który powstanie tuż przy istniejącym centrum handlowym Nowe Bielawy. Przestrzeń wypełnią nowe sklepy, w tym Komfort i NEONET. Na tym jednak inwestor nie poprzestanie. W planach jest bowiem stworzenie jeszcze jednego parku. W efekcie, powstać ma największy w Toruniu hub handlowy mający blisko 50 tys. m kw. GLA.



Działające od 20 lat centrum Nowe Bielawy będzie rozbudowane. Przy liczącym dziś 25 tys. m kw. GLA i 70 lokali obiekcie już wkrótce wyrośnie nowoczesny retail park. Budynek, którego budowa rozpoczęła się na początku lutego, zostanie otwarty w IV kwartale 2022 r.

Rozbudowa CH Nowe Bielawy w Toruniu



– Nowe Bielawy w ostatnich latach przeszły spektakularną modernizację, począwszy od nazwy i identyfikacji, przez wnętrza i rozwiązania pro-eko, po ofertę, którą wypełniły nowe marki. Teraz przed tym popularnym w Toruniu centrum handlowym otwiera się nowy, ekscytujący etap rozwoju, którego celem jest stworzenie nowoczesnego „destination center” o zasięgu regionalnym – mówi Barbara Wojdełko, Director w Newbridge.



– Inwestycja, którą planujemy zrealizować w tym roku, ma na celu dopełnienie i znaczne rozszerzenie oferty już istniejącego obiektu, a także poszerzenie jego funkcji handlowych, przede wszystkim dzięki nowym, w dużej mierze unikalnym na lokalnym rynku markom i konceptom – mówi.

Nowi najemcy CH Nowe Bielawy

Już dziś wiadomo, że zostanie tu otwarty pierwszy w Toruniu sklep sieci NEONET, a także salon marki Komfort. Kolejnych najemców, z którymi rozmowy dobiegają końca, mamy poznać w najbliższych tygodniach.



– Sklepy, które pojawią się w retail parku będą przede wszystkim komplementarne w stosunku do oferty, jaką dziś można znaleźć w Nowych Bielawach, ale także mają wyróżniać nas na lokalnym i regionalnym rynku. Rozbudowę wykorzystaliśmy jako okazję do tego, aby sprowadzić do Torunia marki, jakich oczekiwali mieszkańcy regionu i jakich jeszcze tu nie było – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.



– I tak: NEONET, jedna z największych sieci sklepów z elektroniką i RTV/AGD, wzbogaci szeroką i zróżnicowaną ofertę tej kategorii, jaka jest już dostępna w Nowych Bielawach. Z kolei salon marki Komfort dopełni propozycje w bardzo popularnym wśród naszych klientów segmencie dekoracji i wyposażania wnętrz. Kolejni najemcy, z którymi właśnie finalizujemy rozmowy zasilą m.in. segment home oraz DIY – informuje.



Powstaje największy handlowy hub w Toruniu



Rozpoczęta w lutym budowa nie jest jednak jedyną realizacją. Inwestor ma ambitne plany względem Torunia. Docelowo ma powstać jeszcze jeden retail park, który również wyrośnie tuż przy budynku centrum handlowego.



– Jednym z celów realizowanych i planowanych inwestycji jest stworzenie nowoczesnego i zarazem największego w Toruniu hubu handlowego. Będzie to jedyna tego typu przestrzeń w mieście, która stanie się centrum codziennych zakupów torunian i mieszkańców regionu – tłumaczy Barbara Wojdełko.



– Kompleks składać się będzie z istniejącego już centrum handlowego Nowe Bielawy oraz dwóch nowych retail parków. Dopełnieniem tej oferty są dwie wolno stojące inwestycje z naszego sąsiedztwa – market Leroy Merlin oraz salon meblowy Agata. W rezultacie powstanie niezwykle atrakcyjna handlowo strefa, dająca klientom ogromny wybór marek w jednym miejscu, a tym samym zapewniająca stały napływ klientów – dodaje.