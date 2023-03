Shell wdraża na swoje stacje w Polsce kampanię Shell Café 3.0, która polega na dostosowaniu oferty sprzedażowej do cyklów dnia.

Rusza Shell Café 3.0. na czym polega akcja? Fot. shutterstock

Shell Café w odsłonie 3.0

Shell wdraża na swoje stacje w Polsce kampanię Shell Café 3.0, która polega na dostosowaniu oferty sprzedażowej do cyklów dnia. Akcja będzie trwała do końca kwietnia br. i w tym czasie klienci otrzymają limitowane propozycje. Shell rozszerza też wybór mieszanek kawowych, wprowadzając kawę speciality.

Shell Café jest konceptem kawiarniano-gastronomicznym wprowadzonym w sierpniu 2021 r. Zmianą dla klientów była nowa jakość kawy – dwie mieszanki stworzone we współpracy z cenionymi roastmasterami oraz obsługa baristów na stacjach. Shell Café 2.0 oznaczało testowanie modelu standalone. Pierwsza kawiarnia Shell poza stacją paliw została otwarta w lipcu minionego roku w Warszawie przy ul. Karolkowej 30. Odsłona 3.0 to jeszcze lepsza doskonałość operacyjna, świeższe produkty w atrakcyjnych cenach i nowe mieszanki kawowe.

Co to znaczy w praktyce?

Przez najbliższe trzy miesiące propozycję konceptu Shell Café zostaną zmodyfikowane w oparciu o specjalne oferty: śniadaniową, lunchową, popołudniową i wieczorną. Przewidując popyt na dane kategorie, firma będzie dbała, aby w tych godzinach produkty były świeżo przygotowane.

Kawa używana na Mistrzostwach Świata Baristów na stacjach Shell

Na stacjach Shell, początkowo w formie testu od marca, w ofercie znajduje się limitowana edycja kaw speciality. Jest to kawa o wysokiej punktacji – powyżej 80 punktów w 100-punktowej skali SCA (Special Coffe Association). Dysponują one wysokim profilem sensorycznym i we wszystkich mistrzostwach kawowych na świecie korzysta się z mieszanek, które zostały ocenione powyżej 80 punktów. Kawa speciality sprzedawana na Shell ma ok. 82-87 punktów. Mieszanki wydobywają też w naturalny smak podobny do truskawki, marakui czy mango (bez dodawania tych składników).

