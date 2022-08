Rusza "wielka wyprzedaż" Lidla. Co można kupić?

Autor: oprac. AW

Data: 27-08-2022, 09:50

Od soboty 27 sierpnia w Lidlu rozpoczyna się "wielka wyprzedaż". Ceny niektórych produktów spadną o 50%. Kupić można m.in. wyposażenie domowe, artykuły kuchenne i narzędzia. Wyprzedaż potrwa do wyczerpania zapasów.

Lidl Polska zaprasza na "wielką wyprzedaż". Co można kupić? fot. shutterstock

Lidl: Poszewki i kołdry

W najbliższy weekend od 27 sierpnia w sklepach stacjonarnych Lidl Polska będzie można kupić m.in. poszewki na poduszki i kołdry w różnych wymiarach (od 44 do 64 zł za zestaw) oraz lampę sufitową LED z 4 regulowanymi reflektorami za 79 zł/ 1 zestaw.

Lidl: Utrzymanie czystości

O 200 zł przeceniono bezprzewodowy, elektryczny mop Silvercrest (199 zł/ 1 szt.) oraz akumulatorową myjkę do okien tej samej marki (69 zł/ 1 szt.).

Lidl: Kuchnia

Od soboty w sklepach Lidl Polska aluminiowa patelnia Ernesto ze szklaną pokrywką będzie kosztować 89 zł za zestaw, a maszynka do popcornu Silvercrest – 49 zł. Cena zestawu 3 szklanych form do zapiekania zostanie obniżona o 21% – do 39 zł.

Dla majsterkowiczów

Wyprzedaż obejmie również narzędzia, takie jak 8- elementowy zestaw śrubokrętów (19 zł/ 1 zestaw) i 10-elementowy zestaw pędzli (25 zł/ 1 zestaw). Od soboty 27 sierpnia wkrętaka z grzechotką i zestawem bitów Parkside będzie dostępna w sklepach Lidl Polska za 34 zł/ 1 zestaw. Dla wielu osób szczególnie użytecznym produktem może okazać się myjka ciśnieniowa Parkside, której cena już w najbliższy weekend spadnie do 299 zł/ 1 zestaw.

Lidl: Keyboard

Także miłośnicy muzyki mogą znaleźć coś dla siebie – w wybranych sklepach będą mogli kupić oryginalny keyboard uznanej marki Yamacha za 399 zł/ 1 szt.