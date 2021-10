Rusza wielki protest pracowników handlu

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje 4 listopada 2021 r. demonstrację w Warszawie.





Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje 4 listopada 2021 r. demonstrację fot. arch. NSZZ "S"

4 listopada związkowcy organizują demonstrację w Warszawie. Domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń dla pracowników handlu.

Związkowcy domagają się też zwiększenia liczby pracowników w sklepach oraz niedziel wolnych od pracy.

Protest handlowców

- Chcemy zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia pracowników handlu. Chcemy upomnieć się o prawo pracowników do niedziel wolnych od pracy. Gorąco apelujemy o udział w proteście do pracowników wszystkich sieci handlowych. Jeśli chcemy, żeby praca w sklepach wreszcie zmieniła się na lepsze, nasz protest musi być głośny i liczny. Nikt nie rozwiąże naszych problemów za nas. Musimy zrobić to sami. Musimy pojechać na demonstrację do Warszawy. Im będzie nas więcej, tym silniejszy będzie nasz głos - informuje związek zawodowy.

Oto postulaty pracowników handlu:

Podwyżki wynagrodzeń. Pracownikom handlu ciągle dokładane są nowe obowiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych portfelach. Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób, aby zatrzymać w sklepach doświadczonych pracowników i zachęcić nowe osoby do pracy w handlu.

Zwiększenie liczby pracowników w sklepach. Z roku na rok pracowników jest coraz mniej, a pracy coraz więcej . Obowiązkom, które kiedyś wykonywały 2-3 osoby, dzisiaj musi sprostać 1 pracownik. Dodatkowo godziny otwarcia sklepów są coraz dłuższe. Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowników jest za mało i pracodawcy wreszcie muszą sobie to uświadomić!

Niedziele wolne od handlu. Trzy lata temu „Solidarności” udało się wprowadzić ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pracownikowi handlu nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest to sprawa. Niestety w ostatnich miesiącach kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W wyniku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, ale nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu lub lutym przyszłego roku. Domagamy się, aby sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo i przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

- Nie możemy dłużej zgadzać się na przeciążenie pracą , na niskie wynagrodzenia, na pracę po kilkanaście godzin dziennie siedem dni w tygodniu. Musimy pokazać nasze niezadowolenie. 4 listopada będziemy protestować przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Usług. Ta instytucja zrzesza wszystkie największe sieci handlowe działające w naszym kraju. Dlatego właśnie tam musimy zanieść nasze postulaty. Złe warunki pracy i niskie wynagrodzenia to problem nas wszystkich, bez względu na to czy pracujemy w Carrefourze, Biedronce, Auchan, czy Kauflandzie - apelują związkowcy.

„Solidarność” organizuje bezpłatny wyjazd na demonstrację Warszawie z całej Polski. Żeby wziąć udział w proteście wystarczy skontaktować się z organizacją związkową działającą w danej sieci handlowej.