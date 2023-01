Handel

Ruszają kontrole UOKiK w 6 sieciach handlowych. Sprawdzane będą ceny

Autor: AK

Data: 16-01-2023, 10:43

Żekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania?

Prezes UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus.

Na pierwszy ogień idzie informowanie o obniżkach cen - ruszają kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości.

Biedronka jest jedną z 6 sieci handlowych, w których UOKiK będzie kontrolwał ceny/ fot. Shutterstock