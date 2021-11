Ruszają mobilne sklepy samoobsługowe

Rusza start-up Ultra Convenience, czyli koncept mobilnych, modułowych sklepów kontenerowych. Co go odróżnia od poprzedników? O tym co-founderzy: Andrzej Wojciechowicz, Krzysztof Grabowski i Witold Rydzewski.

Sklepy samoobsługowe: jak się rozwijają?

– Handel, także ten w sektorze convenience to stosunkowo prosta kwestia. Trzeba tanio kupić, drożej sprzedać. By osiągać zyski, trzeba również ponosić jak najmniejsze koszty. Nasz projekt skupia się na tym ostatnim elemencie. Rozwiązanie ATS Technology jest innowacyjne – nie chodzi jednak o samą technologię, ale o podejście do sprzedaży w ogóle. Zapewnia łatwość użytkowania, jest pragmatyczne i efektywne. Ta ostatnia kwestia jest dla nas szczególnie ważna. Chcieliśmy stworzyć model sprzedaży, który będzie efektywny, chodziło o rentowne rozwiązanie, które jest tańsze we wdrożeniu i prowadzeniu niż tradycyjna sieć sklepów convenience, a przez to jest łatwo skalowalne i umożliwiające szybką ekspansję, i w efekcie zysk. Co ważne, w pewnym sensie jest już także znane konsumentowi, ale z drugiej strony, zapewniające mu nową jakość w codziennym procesie zakupowym – komentuje Andrzej Wojciechowicz.

Zanim ATS przystąpił do projektowania rozwiązania, przeanalizował najważniejsze projekty sklepów autonomicznych, które dotychczas zostały wdrożone w Polsce, a także poza granicami naszego kraju, by odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wszystkich – dlaczego nie odniosły sukcesu?

Zdaniem Krzysztofa Grabowskiego, chodzi przede wszystkim o zastosowane technologie i sam proces dokonywania zakupów.

– Jeżeli chodzi o umożliwienie konsumentom samoobsługowych zakupów, dziś na rynku mamy trzy koncepcje. Pierwsza to maszyny vendingowe – pomysł w praktyce bardzo ograniczony, pozwalający na oferowanie sprzedaży małej gamy produktów. Druga to wszelkie rozwiązania oparte o technologie RFID (radiowe tagowanie produktów) – dobry system sprzedaży, ale nie pasuje do każdego sektora, np. do branży FMCG, ze względu na wysokie koszty wprowadzenia i utrzymania. Ostatnia to technologie wizyjne wsparte sztuczną inteligencją. Te są jeszcze zbyt drogie w aplikacji, dlatego m.in. sklepy Amazon Go, które na nich bazowały, nie odniosły sukcesu. Przeanalizowaliśmy „braki” tych wszystkich koncepcji, a zebrane wnioski pomogły nam stworzyć zupełnie nowe rozwiązanie. Dzięki zastosowanym technologiom w naszym sklepie będzie można kupić nawet alkohol, czego nie mogła zaoferować konkurencja. Z drugiej strony, nasza koncepcja jest user friendly. Do skanowania zakupów klienci będą używać własnych smartfonów – czegoś, co doskonale znają, a nie skomplikowanych, „obcych” technologii. To jest nasza przewaga – przyznaje Krzysztof Grabowski.

Jak zaznacza Witold Rydzewski, podczas tworzenia rozwiązania istotny był plan i kolejność prac: – Najpierw był pomysł, analiza rynku oraz potrzeb przedsiębiorców i trendów konsumenckich. Następnie do naszej koncepcji dobraliśmy procedury operacyjne, a dopiero w następnym kroku technologie. Dlatego nasz pomysł jest pragmatyczny, zarówno pod kątem użytkowania, jak i kosztów utrzymania. Dotychczasowe koncepty sklepów samoobsługowych powstawały w odwrotny sposób – zaczynano od technologii, do której dobudowywano resztę i co gorsza – przeważnie stawiano na technologie, na które konsumenci nie byli jeszcze gotowi, a ich wdrożenie zdecydowanie przewyższało zyski.

Mobilny sklep samoobsługowy, czyli podążanie za potrzebami konsumentów

Ambicją pomysłodawców było nie tylko uniknięcie potknięć poprzedników, ale stworzenie zupełnie nowego modelu sprzedaży – Ultra Convenience. Jest on oparty na koncepcji mobilnego pawilonu sprzedażowego, co oznacza, że można go dowolnie przenieść w inne miejsce nie ponosząc znaczących kosztów. Nie było dotychczas takiego rozwiązania nie tylko na polskim rynku, ale także na tym globalnym. Jego rozmiary i niewielkie wymagania techniczno-konstrukcyjne – płaskie podłoże, powierzchnia 20 m2 i podłączenie do prądu – pozwalają wejść w przestrzeń handlową, która do tej pory nie była zagospodarowana lub obszar, na którym występuje duże skupienie konsumentów, np. w miejscach festiwali lub wydarzeń sportowych Sieci handlowe, które postawią na ten model sprzedaży, zyskają znaczną przewagę konkurencyjną. Będą mogły zająć niszę rynkową i podążać za klientami. W dosłownym znaczeniu tego słowa.

Rzadziej inwestuje się w otwarcie sklepu typu convenience np. na dopiero powstających osiedlach zlokalizowanych na peryferiach miast lub w przemysłowych dzielnicach, gdzie znajdują się głównie fabryki. Taka inwestycja nie przyniesie bowiem pożądanych dochodów. Z mobilnym sklepem samoobsługowym nie ma takiego problemu. W przypadku rozwiązania ATS Technology możemy mówić o niskim koszcie początkowym inwestycji, jest on nawet 3. razy niższy niż w przypadku sklepu konwencjonalnego o powierzchni 25-40 m2, oraz o niskim koszcie utrzymania. Wynika on m.in. z faktu, że wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem sklepu mogą być obsługiwane przez 1 osobę. W związku z tym, że jej praca jest wpierana przez intuicyjną aplikację, a cały proces jest zautomatyzowany, 1 osoba może również zarządzać obsługą 10 pawilonów (1 klaster). W koszt utrzymania wliczony jest również pełny serwis techniczny zapewniony przez producenta. Koszt rozwoju sieci także jest zdecydowanie niższy niż w przypadku sklepów tradycyjnych, ponieważ postawienie 4 klastrów (40 pawilonów) w ciągu 3 lat to koszt 1,5 mln zł przy finansowaniu leasingiem.

Sama oferta takiego sklepu również może podążać za potrzebami klientów. Inny asortyment może znajdować się w mobilnym pawilonie ustawionym przed wejściem na stadion, a inny w sklepie znajdującym się w „zagłębiu” biurowym. ATS Technology ma w planach sprawienie, by w przyszłości oferta danego sklepu mogłaby być personalizowana według potrzeb „pojedynczego” klienta. Znalezienie ulubionego ketchupu czy soku w sklepie z pozornie ograniczonym asortymentem nie będzie problemem.

– Dzięki temu, że proces zakupowy w naszym sklepie będzie w pełni zautomatyzowany i wiemy, jak wykorzystać dane, którymi będą z nami dzielić się użytkownicy, możemy badać i reagować na preferencje zakupowe klientów, w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku e-commerce. Będziemy mogli budować z nimi relacje na takim poziomie, na jakim nie udaje się to sklepom tradycyjnym. W praktyce oznacza to również oferowanie klientom takich produktów, które chcą kupować – wyjaśnia Krzysztof Grabowski.

Sklepy autonomiczne odpowiedzią na korona-kryzys?

Sklepy samoobsługowe są również odpowiedzią na problemy sieci handlowych, ale także samych konsumentów, które przyniósł korona-kryzys. Chociaż wiele wskazywało na to, że narodowy program szczepień odnosi sukcesy i sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju została opanowana, to właśnie czekamy na kulminację tzw. czwartej fali pandemii Covid-19. Są konsumenci – i jest to niemała grupa – którzy nadal omijają supermarkety i starają się robić zakupy w sklepach osiedlowych poza godzinami szczytu. Sklep autonomiczny, taki jaki oferuje ATS Technology, w którym dokonamy zakupów bez obecności zarówno sprzedawcy, jak i innych kupujących, zapewnia bezpieczeństwo sanitarne. Ta kwestia będzie stawać się tym bardziej istotna, im bardziej wzrastać będzie liczba zachorowań na Covid-19.

Z powodu pandemii sieci handlowe prowadzące tradycyjne sklepy convenience musiały i nadal muszą borykać się z brakami kadrowymi. Problem jest na tyle znaczący, że niektóre punkty musiały zamknąć swoją działalność. Prawie co drugi konsument dostrzegł, że w okresie pandemii został zamknięty lub zlikwidowany okoliczny sklep.

– Będąc na spacerze, warto spojrzeć na ogłoszenia, które widnieją na drzwiach popularnej sieci sklepów convenience. Co drugi z nich poszukuje pracowników. A tym, którzy obsługują już klientów, trzeba zapewnić środki bezpieczeństwa. Za chwilę to znowu może okazać się nie lada wyzwaniem – zaznacza Krzysztof Grabowski. Nikt nie wie, ile korona-kryzys jeszcze potrwa, ale to, co wiemy na pewno, to fakt, że już zdążył negatywnie wpłynąć na sytuację finansową biznesów w naszym kraju i to zjawisko postępuje. – Dlatego sieci handlowe planujące dokonać niezbędnych zmian w swoim modelu biznesowym, które pozwoliłyby przetrwać kryzys lub przedsiębiorcy chcący wkroczyć w nowy wymiar sprzedaży, „odporny” na pandemię, powinni zwrócić swoją uwagę ku sklepom samoobsługowym – dodaje Krzysztof Grabowski.

Jak dodaje Witold Rydzewski, z problemem braku pracowników sieci handlowe, retailerzy, itp. zaczęli spotykać się jeszcze przed pandemią. – Przyczyn tego zjawiska jest wiele. m.in. fakt, że mimo realnie rosnących wynagrodzeń, dla pewnych grup praca w sprzedaży nie wydaje się atrakcyjna, nie spełnia nich oczekiwań. Z drugiej strony, przedsiębiorców dotyka również problem rosnących kosztów pracy. Z tego powodu niektórzy nie mogą pozwolić sobie zwiększenie zatrudnienia. Nie brakuje również przypadków, kiedy w grę wchodzi nawet redukcja etatów. Nasz nowatorski model sprzedaż, który opiera się na samoobsługowym, mobilnym pawilonie sprzedażowym, jest odpowiedzią na bolączki sektora convenience związane z pracownikami.

Koncepcja nowego modelu sprzedaży autorstwa ATS Technology jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, dofinansowanie 800 000 tys. zł. Projekt badawczy jest dodatkowym zweryfikowaniem zarówno samych podstaw koncepcyjnych rozwiązania, jak i powodzenia wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Pierwszy mobilny sklep samoobsługowy ATS Technology zostanie ustawiony w przestrzeni komercyjnej w najbliższych miesiącach, po przeprowadzeniu niezbędnych testów na zamkniętej grupie pierwszych użytkowników. Tym samym start-up rozpocznie komercjalizację rozwiązania i pierwsze osoby będą mogły dokonać zakupów.