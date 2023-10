Z okazji 28. jubileuszu Netto przygotowało aż dwa tygodnie wyjątkowych ofert na produkty z różnych kategorii. Za nami półmetek akcji urodzinowej! W drugim tygodniu sieć nie zwalnia tempa i ponownie zaprasza klientów do skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty promocyjnej.

Co ciekawego znajdziemy w sklepach sieci Netto?; fot. shutterstock/Gold Picture

Zaczął się drugi tydzień akcji handlowych związanych z 28. urodzinami Netto Polska, w związku z czym klienci ponownie będą mogli skorzystać z szeregu ofert typu 1+1 gratis, 2+1 gratis czy 3+1 gratis a także rabatów aż do -50%. Co więcej, na kupujących wciąż czeka urodzinowy konkurs, w którym do wygrania są bony na roczne zakupy w sklepach Netto! Jubileuszowe oferty obowiązują do 15 października.

Duży wybór artykułów spożywczych w urodzinowo niskich cenach

Oferta na drugi tydzień akcji urodzinowej Netto obejmuje wiele produktów dostępnych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, m.in. polskie ziemniaki - do kupienia 66% taniej, w cenie 4,95 PLN za worek 5 kg, papier toaletowy rumiankowy Regina w cenie 8,99 PLN czy filety z piersi kurczaka Sztuka Mięsa – 11,99 PLN/kg. W sklepach klienci znajdą również Ptasie Mleczko E.Wedel w cenie 13,99 PLN, kawę mieloną MK Cafe Premium 500 g – 19,99 PLN oraz jabłka (różne rodzaje) za 1,89 PLN/kg.

Z okazji urodzin, oprócz tradycyjnych obniżek cen, sieć rozdaje także wybrane produkty za darmo w ramach akcji 1+1 gratis, 2+1 gratis czy 3+1 gratis. W promocyjnym zestawie 2+1 klienci mogą nabyć napoje jogurtowe Actimel Kids – do wyboru różne smaki, które można dowolnie mieszać! W ofercie 2+1 dostępne są również różne rodzaje pizzy Feliciana Dr.Oetker (cena: 10,99 PLN/szt.), makarony Lubella (5,29 PLN/szt.), jogurty Fantasia Danone (cena: 2,99/szt. – dostępne w wybranych sklepach) oraz wafle Grześki kakaowe w czekoladzie Goplana (1,79 PLN/szt.). Natomiast wybierając margarynę Kasię w cenie 4,29 PLN, dodatkową sztukę kupujący otrzymają gratis.

Z 50% rabatem odwiedzający dyskont mogą kupić, np. serki wiejskie Piątnica – cena: 2,01 PLN/szt. przy zakupie 2 sztuk, warzywa Frosta – cena: 4,49 PLN/szt. przy zakupie 2 sztuk, czy pierogi ruskie Pycha Micha – cena: 6 PLN/szt. przy zakupie 2 sztuk.

Bogata oferta zniczy

W urodzinowej ofercie Netto znalazły się również znicze. Szklane znicze dostępne są w dyskoncie w wyjątkowo niskich cenach już od 1,99 PLN (cena przy zakupie 6 sztuk)! Natomiast duże znicze w kształcie serca, których czas palenia wynosi nawet 66 h, klienci mogą nabyć już za 19,99 PLN (cena przy zakupie 2 sztuk). W atrakcyjnej cenie oferowane są również płyny do mycia nagrobków oraz płynne pasty do nagrobków – cena: 7,99 PLN.

Zrób zdjęcie, opublikuj je i wygraj rok darmowych zakupów

W ramach urodzinowego konkursu Netto na trzech szczęśliwców czekać będzie rok darmowych zakupów. Dodatkowo podczas trwania oferty każdego dnia rozlosowywane zostanie 5 nagród w postaci bonów zakupowych na kwotę 100 zł. Aby wziąć udział w głównym konkursie, należy zrobić zakupy o wartości minimum 50 zł w dniach 2-15 października i zachować paragon. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia lub video przedstawiającego świętowanie urodzin Netto i opublikowanie materiałów w mediach społecznościowych z hashtagiem #UrodzinyNetto. Trzech zwycięzców zostanie wybranych przez jury konkursowe do 23 października.

Więcej produktów w urodzinowych cenach dostępnych jest w aktualnej gazetce – LINK.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl