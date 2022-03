Ruszył pilotaż Delio nowej usługi od Lite e-Commerce

Lite e-Commerce uruchomił pilotaż usługi dostawy zakupów w modelu „express same day delivery” o nazwie Delio. W początkowej fazie działalności platforma będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy, ale startup zapowiada szybką ekspansję. Cechami wyróżniającymi rozwiązanie jest szybka dostawa tego samego dnia, szeroki asortyment oparty na lokalnych produktach oraz konkurencyjne ceny.

Autor: opr. RW

Data: 23-03-2022, 11:53

Ruszył pilotaż Delio nowej usługi od Lite e-Commerce /fot. mat.pras

Startup Lite e-Commerce odpowiada za wdrożenie i rozwój rozwiązań e-commerce w Grupie Żabka, a uruchomienie Delio to kolejny krok – po aplikacji Jush – w stronę budowania potencjału rynkowego spółki. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce. Pilotaż Delio wystartował w Warszawie, która jest największym lokalnym rynkiem w Polsce. Swoim zasięgiem usługa obejmuje niemal całą stolicę. W planach jest również rozszerzenie działalności o kolejne miasta w Polsce. Zamówień można dokonywać na stronie: https://delio.com.pl

Express same day delivery

Klienci oczekują szybkich, ultranowoczesnych i wygodnych rozwiązań online, które będą dopasowane do ich codziennych potrzeb. Chcemy zaoferować nową jakość na rynku „express same day delivery”. Celem Delio jest bardzo szybkie dostarczanie szerokiej gamy produktów o najwyższej jakości w przystępnych cenach. Klienci znajdą tu wszystkie produkty spożywcze, których potrzebują. Proponujemy im również najszybszą dostawę w tym sektorze, nawet w godzinę od złożenia zamówienia. Jest to nasza odpowiedź na brak wolnego czasu, który stał się znakiem współczesnego świata – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Szerszy asortyment

Delio przypomina klasyczny supermarket, z asortymentem o wiele szerszym, niż tradycyjne rozwiązania q-commerce. Wszyscy znajdą na platformie coś dla siebie. Zarówno miłośnicy świeżych owoców, warzyw, mięsa czy owoców morza, jak i osoby poszukujące produktów wegańskich oraz organicznych. Duża część z nich pochodzi od lokalnych dostawców. Zakupy pakowane są w biodegradowalne torby, które później można wykorzystać jako… składnik kompostu. Co również ucieszy fanów zero oraz less waste, wszystkie opakowania wykorzystane przez Delio są kupowane od polskich producentów, dzięki czemu Lite e-Commerce ogranicza swój ślad węglowy.

Filozofia działalności Lite e-Commerce, a zarazem nasze motto jest bardzo proste: oferujemy takie usługi, z których sami chcielibyśmy korzystać. Proponowane przez nas rozwiązania mają sprawić, że codzienne życie Polaków stanie się łatwiejsze oraz przyjemniejsze. Synergia naszych dwóch usług wnosi do naszego startupu ogromną wartość. Pozwala na wymianę wiedzy oraz pomysłów. Również bogaty bagaż doświadczeń z pierwszych miesięcy funkcjonowania aplikacji Jush był niezwykle pomocny przy wdrożeniu Delio. Ważny dla nas jest również aspekt ekologiczny. To nie tylko współpraca z lokalnymi dostawcami i przyjazne środowisku opakowania, ale również zeroemisyjne skutery elektryczne w naszej flocie – wyjaśnia Maciej Nowakowski, COO Lite e-Commerce.

Świadome zakupy w Delio

Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w zachowaniu konsumentów, którzy robiąc zakupy mają na uwadze dobro nie tylko swojego portfela, ale również i środowiska naturalnego. Delio zachęca swoich użytkowników do kupowania z głową. Dlatego twórcy rozwiązania zachęcają, by wybierać jakościowe produkty, pochodzące od lokalnych dostawców.

Nasza oferta powiększa się z dnia na dzień. Staranie dobieramy partnerów, z którymi współpracujemy. Klienci szukają nie tylko szybkich i elastycznych rozwiązań. Oprócz tego liczy się dla nich jakość produktów, którą jesteśmy w stanie im zagwarantować. Na szczególną uwagę zasługują nasze świeże owoce, warzywa oraz pieczywo, jak i mięso czy owoce morza. Te produkty podchodzą od lokalnych dostawców, dzięki czemu możemy kontrolować ich jakość i zapewnić naszym klientom najlepsze doświadczenia zakupowe pozostając przy tym platformą bardzo atrakcyjną cenowo – wymienia Zuzanna Dębkowska, CAO w Lite e-Commerce.

Siedem dni w tygodniu

Zamówienia w Delio są dostarczane codziennie od 7:00 do 23:00, a użytkownik może wybrać preferowany termin odbioru swoich zakupów. Strona wyświetla dostępne godziny tego samego i następnego dnia. Lite e-Commerce zapewnia, że oferuje najszybszą dostawę w modelu express same day delivery. Dostawa w ramach usługi kosztuje 5,99 zł, ale gdy wartość koszyka przekroczy 80 zł, jest ona darmowa.

Promocja dla użytkowników

Lite e-Commerce przygotował dla wszystkich użytkowników Delio akcję promocyjną. W jej ramach każda osoba, która zarejestruje się w usłudze, otrzyma po 30 zł rabatu na pięć zamówień, jeśli tylko wartość koszyka przekroczy 100 zł. Klienci zyskają również darmową dostawę. Dzięki promocji można więc zaoszczędzić nawet do 150 zł. Akcja promocyjna obowiązuje do 15.05.2022 r. do godziny 23:59.