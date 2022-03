Ruszył program Mniej Plastiku realizowany przez Lidl i olimpiadę Zwolnieni z Teorii

Do recyklingu trafia jedynie 9 proc. tworzyw sztucznych – wynika z raportu Beyond Plastics. Problemem jest brak odpowiednich systemów zarządzania plastikowymi odpadami. Jednocześnie, działaniami na rzecz środowiska zainteresowanych jest coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, które angażują się w szereg inicjatyw ekologicznych. Jedną z nich jest program Mniej Plastiku realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii i wspierany przez Lidl Polska.

Według badania preferencji konsumenckich GfK ochrona środowiska jest ważna dla 61 proc. Polaków. Już 3 na 4 gospodarstwa domowe oszczędzają energię i wodę oraz segregują odpady. Ekologia nie jest już trendem, którym interesują się jedynie działacze społeczni. Życie w sposób, który nie szkodzi środowisku, to nowa normalność. Zwłaszcza młode osoby, które urodziły się w czasie, gdy skutki zmian klimatycznych były już widoczne, uznają segregację śmieci czy minimalizację zużycia plastiku za integralną część codzienności. Potwierdzają to również organizatorzy olimpiady Zwolnionych z Teorii, którzy obserwują, że z roku na rok zwiększa się ilość młodych działających na rzecz ekologii.

— Ekologia to trzeci najpopularniejszy temat projektów. Tylko w tej edycji zajmuje się nim aż 325 zespołów. Te wybory odzwierciedlają zainteresowania młodych ludzi i są swoistym głosem pokolenia, który wskazuje, co jest dla nich najważniejsze i wymaga ulepszenia. Ukazuje to powszechne obawy młodego pokolenia o postępujące zmiany klimatu. Głosy młodych ludzi w Zwolnionych z Teorii są jednocześnie niezwykle odpowiedzialne i profesjonalne. Wszystkie działania projektowe prowadzone są z pasją i doprowadzają do realnych zmian. Przewidujemy, że trend wzrastającej świadomości i aktywności młodzieży w najbliższych latach będzie tylko wzrastał — mówi Emir Chahed z Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Mniej Plastiku

W lutym ruszyła druga edycja programu Mniej Plastiku, którego inicjatorem jest Lidl Polska. Młodzież uczestnicząca w programie realizuje projekty społeczne na rzecz redukcji lub recyklingu plastiku zgodnie ze strategią REset Plastic Grupy Schwarz (właściciela sklepów sieci Lidl i Kaufland). Strategia REset Plastic wynika ze świadomości odpowiedzialności za środowisko. Obejmuje pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację.

W drugiej edycji programu Mniej Plastiku projekt społeczny realizuje 21 zespołów z całej Polski, w których działa prawie 100 uczestników. Wśród nich jest m.in. Earth Day Everyday z Elbląga. Zespół ten realizuje prelekcje o ekologii dla ponad pół tysiąca uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młode aktywistki prowadzą także badania ankietowe dotyczące tego, jak istotna jest ekologia wśród ich rówieśników, organizują wywiady z ekologami, a na marzec planują sprzątanie pobliskiego lasu. — W trakcie warsztatów dogłębnie poruszamy problem jednorazowego plastiku, jednego z największych wyzwań, z którymi mierzą się współcześnie naukowcy i ekologowie. Tłumaczymy swoim rówieśnikom, że wyprodukowanie plastikowej butelki na wodę kosztuje nas dodatkowe 5 litrów wody zużywanej w trakcie produkcji. Zachęcamy też do korzystania z tego co mamy i ograniczania zużywania jednorazowego plastiku np. reklamówek podczas zakupów. To się opłaca nie tylko planecie, ale też nam — mówi Mirella Kłosińska, liderka elbląskiego zespołu.

Młodzież, która realizuje projekty w ramach Zwolnionych z Teorii na temat redukcji lub recyklingu plastiku, będzie mogła skorzystać z trzech warsztatów, które pomogą im lepiej przygotować się do działania. Pierwszy z nich, przeprowadzony przez specjalistów z Lidl Polska, będzie dotyczył obiegu zamkniętego i redukcji plastiku w życiu codziennym.

Pozostałe dwa wyposażą młodych w kompetencje do działań z mediami i w internecie. Jeden z nich poprowadzi influencerka Daria Rogowska, która aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. — W 1950 roku wyprodukowano 1,5 mld ton plastiku, a w 2015 roku już 332 mld ton. To ogromny skok! Plastik jest powszechnie stosowany w wielu obszarach, dlatego trzeba wykorzystywać też ten, który już mamy. Działać musimy my sami, ale też instytucje i przedsiębiorstwa. Taką inicjatywą jest program Mniej Plastiku, który zwraca uwagę na problem i angażuje młodych ludzi z całej Polski w działania na rzecz planety — mówi Daria Rogowska autorka bloga „Ekocentryczka”.

Lidl ogranicza opakowania plastikowe

Program Mniej Plastiku to nie jedyne działanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Lidl Polska. Do działań na rzecz redukcji plastiku i jego recyklingu zaliczyć można znakowanie części owoców i warzyw naturalnym światłem, dzięki czemu nie są sprzedawane w opakowaniach oraz oferowanie klientom woreczki wielokrotnego użytku. W asortymencie znajdują się produkty w opakowaniach wytworzonych w 100% z materiału z recyklingu, np. woda marki Saguaro czy biodegradowalne chusteczki dla dzieci oraz kosmetyki bez mikroplastiku. W ofercie czasowej były dostępne buty Crivit Ocean Bound Plastic, do których produkcji wykorzystano plastik zebrany z terenów przybrzeżnych, sprzedawano także artykuły gospodarstwa domowego wytworzone z surowców z recyklingu.